Jerala o širjenju BA.5 in o tem, da bi bilo jeseni lahko na voljo že prilagojeno cepivo

Pisali smo, da se v Sloveniji po novem širi podrazličica omikrona BA.5, ki se hitro po vsem svetu širi iz Južnoafriške republike. Z Nijz so nam potrdili, da številke počasi naraščajo in da trende budno spremljajo. Roman Jerala s Kemijskega inštituta nam je pojasnil, da številke počasi naraščajo zadnja dva tedna, a verjetno je številka še veliko večja, ker »veliko ljudi zboli in preboli brez da bi šli na uradno testiranje. Vseeno v tem trenutku pravi, da je pomembno, da (še) ne narašča število ljudi, ki bi potrebovali hospitalizacijo.

V Sloveniji ne grozi, da bi preobremenili zdravstveni sistem, a to tudi iz razloga, ker je velik del prebivalca bodisi cepljen bodisi se je okuži z omikronom. »Različica BA.5 se trenutno najhitrejše širi in predstavlja poglaviten kandidat za poletni ali jesenski val. Vzrok je ker prebolelost z omikronom ne omogoča zadostne zaščite, zato je precejšen del populacije občutljiv na okužbo. Delež hujšega poteka bolezni sicer še vedno pada, čeprav je BA.5 najbrž bolj nevarna od omikrona, ker je velik del prebivalstva bodisi cepljen bodisi se je že okužil.«

Jeseni bi lahko bilo na voljo že odmerek cepiva, ki je prilagojen novim različicam omikrona. V Moderni so ga napovedali za to jesen. Jerala je prepričan, da bi novo cepivo omogočilo boljšo zaščito v boju z različico BA.5. »Boljšo zaščito omogoča kombinacija cepljenja in prebolelosti z omikronom, zato kaže, da bo najbolj učinkovito cepivo za jesen poživitveni odmerek, ki kombinira izvirno različico z omikronom,« dodaja.

Večjo rast okužb z BA.5 bolj kot v Sloveniji beležijo v drugih državah, kjer se je podrazličica pokazala za nalezljivo in še vedno smrtonosno. »V Združenem kraljestvu, Švici, Izraelu, v Evropi najbolj izstopa Portugalska, kjer so že v upadanju vala. Precej višje številke tam so najbrž posledica velikega obsega testiranja in ker je pri njih prevladujoča različica BA.5. Sedanji val je skoraj dosegel obseg omikrona, povzročil pa je manjše število žrtev, čeprav ne zanemarljivega,« pravi Jerala, ki ga predvsem skrbijo možne dolgotrajne posledice okužbe s covid19, t.i. dolgi kovid, predvsem če bi prihajalo do ponovnih okužb.