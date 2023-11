Janez Janša se je spravil na Niko Kovač, besed ne izbira: »Sramota ste za Slovenijo«

Kot smo poročali, se je v središču Ljubljane v četrtek na drugem shodu v podporo Palestincem zbralo več sto ljudi, ki so pozivali k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. Kritični so bili do Zahoda, tudi do Slovenije, ki kljub naraščanju števila žrtev v Gazi še naprej neomajno podpira Izrael. Vlado so pozvali, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da ustavi nasilje.

Na več kot 10.000 smrtnih žrtev v Gazi so se spomnili z minuto molka, protestniki pa so med shodom vzklikali gesla v podporo Palestini.

»Vsak glas šteje«, odgovor pa: »Sramota ste za Slovenijo«

Med protestniki so bili tudi člani Inštituta 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Ob tem so sporočili: »Včeraj smo bili na shodu za Palestino. Za končanje vojne. Za mir. Pomembno je, da se za to postavimo vsi. Vsak glas šteje.«

Nika Kovač. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

To je seveda vznemirilo šefa SDS, ki se pogosto odziva na ravnanje omenjenega inštituta. Janez Janša jim je zabrusil: »Smo slišali, ja. Kričali ste tudi za nov genocid nad Judi. Za Palestino od reke do morja. Za uničenje Izraela. Proti resolucijam OZN in mednarodnemu pravu. Sramota ste za Slovenijo. Kdo pri zdravi pameti verjame, da se lahko tako doseže mir?«