Rekordne temperature: poglejte, kje so izmerili največ stopinj

V Sloveniji so danes ob sončnem in toplem vremenu ponekod izmerili rekordno visoko temperaturo zraka za februar. Najtopleje je bilo na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se je ogrelo do 21 stopinj. Najvišjo temperaturo so zabeležili v Osilnici, 23,2 stopinje, in v Slovenskih Konjicah, 21,3 stopinje Celzija.



V Osilnici in Slovenskih Konjicah je bila enaka temperatura kot 29. februarja leta 1960. Rekordno visoke temperature zraka za februar so izmerili tudi v Iskrbi pri Kočevju, 20,4 stopinje, Babnem Polju 19,2, Davči 18,7, na Kumu 16,7 in Nanosu 12,6 stopinje Celzija, kažejo podatki Agencije RS za okolje. Topli zrak in puščavski prah V višinah k nam v anticiklonu doteka zelo topla in suha zračna masa, ki vsebuje tudi nekaj saharskega puščavskega prahu. Nad Ljubljano je bilo zjutraj med 1100 in 1500 metri od 10 od 11 stopinj Celzija. Sonce je po nižinah močno ogrelo ozračje in ponekod se je segrelo celo na več kot 20 stopinj Celzija.



Kljub lepemu vremenu obisk visokogorja tudi v prihodnjih dneh močno odsvetujejo, za svoje cilje naj si ljubitelji gora raje izberejo nižje in manj strme vrhove.

