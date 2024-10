Jelinčič navdušen nad Hrvatom: »On je predsednik države, naši pa zgolj hlapci«

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zavrnil sodelovanje pripadnikov hrvaških oboroženih sil v Natovi misiji varnostne pomoči in usposabljanja v Ukrajini (NSATU), češ da to ščiti Hrvaško pred konfliktom, ker vojni »ni videti konca«.

Zoran Milanović. FOTO: Marko Djurica Reuters

Gre za dejavnost Nata za podporo varnosti in usposabljanju Ukrajine, dogovorjeno na vrhunskem srečanju v Washingtonu julija letos. V misiji bo približno 700 pripadnikov iz članic Nata in njihovih partnerskih držav, celotno operacijo pa bodo usklajevali v Wiesbadnu v Nemčiji, piše na spletni strani zavezništva. Koordinirala naj bi dobavo orožja Ukrajini in urjenje ukrajinskih vojakov.

»On je predsednik države, naši pa zgolj hlapci«

To odločitev je pozdravil tudi šef izvenparlamentarne Slovenske nacionalne stranke(SNS) Zmago Jelinčič Plemeniti. Pri tem ni izbiral besed, ko je kritiziral slovensko podporo Ukrajini in pozval k izstopu iz zveze Nato: »Milanovič je predsednik države, naši so pa zgolj hlapci v Nato koloniji. Kakor kaže bodo slovenski vojaki umirali za tujo gospodo. Nemci so v drugi vojni mobilizirali Štajerce in Gorenjce ter jih pošiljali na fronto v Rusijo, zdaj bo to počela ameriška komanda. Ven iz #NATO! Nevtralna Slovenija!«