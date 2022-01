Razprtije na programskem svetu RTV: napadli so Igorja E. Berganta

Programsko-produkcijski načrt za leto 2022 na nacionalni televiziji že več mesecev dviga prah in močno razburja zaposlene na RTV. S spremembami so najbolj nezadovoljni ustvarjalci informativnega programa, ki jim je bilo na ponedeljkovi seji programskega sveta »onemogočeno« predstavljanje argumentov in mnenja o programsko-produkcijskem načrtu za letošnje leto. Kolektiv informativnega programa TV Slovenija je v izjavi zapisal, da so njihovega predstavnika Igorja E. Berganta skušali diskreditirati in delegimizirati.

»V želji po sodelovanju in spoštljivi notranji komunikaciji ter spoštljivemu in strpnemu komuniciranju v javnosti, pozivamo predstavnike vodstva RTV, zlasti v. d. direktorja Televizije Slovenija, da se vzdržijo vsakršnih neprimernih in 'napadalnih' izjav zoper zaposlene na RTV Slovenija, zlasti pa zaposlene v informativnem programu TV Slovenija. Od vodstva tudi pričakujemo, da se bo hitro in odločno odzvalo na žaljivke in obsodilo vse verbalne napade na ustvarjalce informativnega programa TV Slovenija,« so zapisali po poročanju Dela. Programski svetnik Slavko Kmetič naj bi dejal, da bo protestno zapustil sejo, če bo Bergant dobil besedo in od njega zahteval, da mu predloži dokaze, koga sploh predstavlja. Do Berganta naj bi bil kritičen tudi v.d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh.

Želijo strpen in spoštljiv odnos

Kolektiv je poudaril, da je voditelj Odmevov sporočil mnenje in strokovne argumente Kolektiva glede sklepov, ki se nanašajo na PPN 2022. Proti njemu se podpisalo 134 zaposlenih v informativnega programa. Poudarili so, da je v demokratičnih družbah odziv druge strani vedno dobrodošel in da ne bi smela biti težav, če se oglasi tudi predstavnik zaposlenih. Kolektiv je po demokratični poti za svojega govorca izbral Berganta.

»Igor E. Bergant zastopa naše interese, žal je zaradi svoje javne izpostavljenosti postal tudi tarča žaljivih in neprimernih verbalnih napadov v delu javnosti, zlasti na nekaterih družbenih omrežjih. Čeprav so lahko mnenja različna, si bomo v Kolektivu in Aktivu novinarjev IP TV SLO tako v interni, kot tudi v javni komunikaciji, vedno prizadevali za strpen in spoštljiv odnos. To pa seveda pričakujemo tudi od vodstva RTV SLO,« so še zapisali.

Na Berganta smo naslovili vprašanja, ali se je vodstvo po ponedeljkovem burnem dogajanju že stopilo v stik z njim in se mu opravičilo. Povedal nam je, da k temu, kar je bilo zapisano v zadnjem sporočilu kolektiva, nima česa dodati.

Za komentar smo prosili tudi vodstvo RTV.