Razkrivamo, kje in za koliko denarja v Bruslju bivajo naši evroposlanci

Letos izvoljeni evropski poslanci so že dodobra okusili prednosti in izzive življenja, ki ga prinaša ta dobro plačana, a pogosto tudi izčrpavajoča služba. Njihova tedenska in mesečna rutina vključuje preskakovanje med Slovenijo, Brusljem in Strassbourgom, kjer se plenarne razprave odvijajo enkrat mesečno.

Zanimalo nas je, kje bivajo med svojim delom v Bruslju – nekateri so se odločili za dolgoročni najem stanovanj, drugi pa se bolj nagibajo k bivanju v hotelih. Poleg tega smo raziskali, koliko jih to stane in kako potekajo njihove poti v Strassbourg.

1200 evrov za najemnino in stroške

Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik

živi v najetem stanovanju, velikem približno 47 kvadratnih metrov. V Bruselj prihaja ob ponedeljkih, medtem ko se v Slovenijo običajno vrača ob četrtkih. Stroškov z bivanjem ima približno 1200 evrov na mesec, to vključuje najemnino za stanovanje in tekoče stroške, povezane s stanovanjem.

»Na plenarna zasedanja, ki potekajo v Strasbourgu, iz Slovenije večinoma potujem z letalom, kombinirano s t. i. shuttle prevozom za poslance (Ljubljana–Frankfurt–Strasbourg), saj so povezave z vlaki izjemno slabe, občasno/redko pa tudi z lastnim avtomobilom. Bivanje si poslanci in poslanke urejamo sami, tako da za čas plenarnega zasedanja bivam v hotelu,« pravi nekdanji župan Kočevja.

Marjan Šarec. FOTO: Jože Suhadolnik

ima v Bruslju v najemu stanovanje. Stroški mesečnega najema znašajo 50 evrov več kot pri Prebiliču, in sicer okoli 1250 evrov. Za čas plenarnih zasedanj v Strasbourgu je nastanjen v hotelu. Tja potuje z osebnim avtomobilom.

Evroposlanka Zala Tomašič za zdaj v Bruslju biva v hotelu, so nam sporočili iz njene pisarne. Več informacij nam niso želeli razkriti.

Nemec hotel rezervira za mesece vnaprej

Matjaž Nemec. FOTO: Voranc Vogel

se prav tako v Bruselj odpravi skoraj vsak teden, po večini ob ponedeljkih, in se glede na obveznosti, ki jih ima kot član parlamentarnih odborov in znotraj poslanske skupine socialistov in demokratov, v Ljubljano vrača ob koncu tedna.

»Nastanitev v hotelu imam tako v Bruslju kot v Strasbourgu navadno rezervirano v bloku, mesece vnaprej, torej gre za možnost na daljši rok zastavljenih rezervacij v istem hotelu. S tem si zagotovim nižjo in predvidljivo ceno in se izognem včasih vrtoglavim hotelskim zneskom, ki variirajo glede na različne dejavnike – pri tem niso zanemarljive aktivnosti Evropskega parlamenta in ostalih EU institucij,« pravi Nemec in dodaja, da pri izbiri nastanitve ni izbirčen, saj je tako rekoč ves dan v parlamentu, pomembno mu je predvsem to, da je nastanitev nekje v bližini.

Za hotel od 150 evrov na noč

Irena Joveva. FOTO: Union Europeenne/Hans Lucas Vi

v Bruselj in Strasbourg potuje z letalom. Za bivanje uporablja hotelske nastanitve, pri čemer stroški za prenočišče in prehrano znašajo približno 350 evrov na dan. Ko je v Franciji ali Belgiji, tudibiva v hotelu. Kot pravi, so mesečni stroški odvisni od trenutnih cen na trgu, tako da ni vedno enako. »Povprečno je nekje okoli 150 evrov na noč, se pa cene dvignejo tudi za dva do trikrat več.« Joveva v Strassbourg potuje z letalom do Frankfurta, od tam dalje pa z avtobusom. »Včasih pa grem tudi z avtomobilom, čeprav bolj poredko,« še dodaja.

Dnevnice za bivanje in povračilo potnih stroškov Slovenski evropski poslanci prejemajo dnevnice za kritje stroškov bivanja v Bruslju in Strasbourgu med opravljanjem svojih uradnih dolžnosti. Višina dnevnice znaša 350 evrov na dan, kar je namenjeno pokrivanju stroškov nastanitve, prehrane in drugih potrebščin. Poslanci so upravičeni tudi do povračila potnih stroškov za potovanja med domovino in Brusljem ali Strasbourgom. Ti stroški vključujejo letalske vozovnice v poslovnem razredu, železniške vozovnice v prvem razredu ter kilometrino za potovanja z avtomobilom, ki znaša 0,58 evra na kilometer, vendar največ za 1000 kilometrov. Povrnejo se tudi stroški, kot so cestnine in pristojbine za rezervacijo.

Romana Tomc, Branko Grims in Milan Zver nam na naša vprašanja niso odgovorili.