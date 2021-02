Razkrivamo, kdaj bo v Ljubljani potres, a brez panike

Po rušilnem potresu z magnitudo 6,3 v Petrinji na Hrvaškem konec lanskega leta, ki smo ga močno čutili tudi v Sloveniji, je premier Janez Janša napovedal, da bomo v letu 2021 izvedli nacionalno vajo za varno ravnanje ob potresu.



Vlada je na sredini seji sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021«. Ministrstvo za obrambo ter uprava za zaščito in reševanje bosta s tem sklepom seznanila organizatorje in vse sodelujoče v vaji.



Vaja je uvrščena v Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 in bo kot enodnevna teoretična vaja izvedena 9. marca 2021. Vaja bo potekala skladno z državnim načrtom za zaščito in reševanje ob potresu, načrtom dejavnosti in načrtom za izvedbo vaje, ki ga bo pripravila skupina za pripravo načrta vaje, so odločili.



Na vaji se bosta preverila pripravljenost in odziv na državni ravni na močan potres, ki je v dopoldanskem času na dan vaje močno prizadel Ljubljano in okolico. Namen vaje je, da se na podlagi izkušenj celovite štabne vaje na temo potresa 2020 – SiQuake2020, izkušenj iz potresov v Hrvaški v letu 2020 in delovanja v epidemiji covida 19 preveri koncept odziva na potres in izvajanje nalog državnih organov, kot so določene v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob potresu in v načrtih dejavnosti. V vaji bodo sodelovali vsi državni organi, ki so določeni z državnim načrtom.

