Razkol v Desusu: kaj bo Simonovič povdal Erjavcu?

Izvršni odbor Desusa Izola je končal razpravo o tem, kako bi morala delovati stranka upokojencev po neuspeli konstruktivni nezaupnici vladi. Zaključke bo predsednik Desusa Izola, poslanec, predstavil vodstvu stranke, javno pa jih ne želi razkrivati. Eden od sklepov odbora je namreč bil, da o stališčih ne razpravljajo v medijih, je povedal Simonovič.Razpravo na izvršnem odboru Desusa Izola je predlagal Simonovič sam, in sicer potem, ko je postalo jasno, da imata s predsednikom stranke in neuspelim kandidatom za novega mandatarjarazlična stališča, kakšen naj bo prihodnji status Desusa v parlamentu.Vodstvo Desusa je sicer v četrtek sklenilo predsedniku DZ Igorju Zorčiču sporočiti, da je stranka v opoziciji, Erjavec pa je napovedal pogovor s poslancema Simonovičem in, ki naj bi imela o tem nekoliko drugačna stališča. Simonovič je med drugim dejal, da bo v DZ težko glasoval proti predlogom, tudi vladnim, ki sledijo ključnim točkam programa Desusa, ter da ne more pristati na to, da bo glasoval po navodilih opozicije.Kot je danes povedal Simonovič, ga je izvršni odbor Desusa Izola v njegovi dosedanji drži podprl, tudi sicer pa da svoje delovanje tesno usklajuje s svojim občinskim odborom.Kakšno je stališče izvršnega odbora Desusa Izola o prihodnji politiki Desusa, bo Simonovič Erjavcu povedal v torek, ko je ta predlagal pogovor s strankinimi poslanci, vendar za zdaj ura sestanka po besedah Simonoviča še ni znana. Izvršni odbor je bil pri sprejemanju sklepov po besedah poslanca enoten.Simonovič je sicer v petek napoved Erjavca, da se bo o razmerah posamično pogovoril s poslanci Desusa, tudi z njim, označil za nedemokratične metode sodelovanja. Kot je dejal, se zavzema za to, da bi se pogovorili skupaj, saj se mu zdi način posamičnih pogovorov nekoliko nenavaden.