Ravnatelji na nogah: Kaj naj storimo z nekom, ki noče nositi maske?

Modela C si na ministrstvu ne želijo

Pred začetkom pouka je stanje vse bolj kaotično. Ministrstvo za izobraževanje predlaga samotestiranje učiteljev, odločitev pa bosta prejeli svetovalna skupina za covid 19 in vlada, je v izjavi po sestankih z ravnatelji vrtcev in šol dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje. Ravnatelji s slišanim danes niso zadovoljni, saj da niso dobili nobenih konkretnih odgovorov.V oddaji 24ur zvečer sta se soočila sekretar na šolskem ministrstvuin predstavnik združenja ravnateljev. Ta je sekretarju očital, da na številna vprašanja, ki so jih na ministrstvo posredovali že pred časom, še vedno nimajo odgovorov.Slavinec po drugi strani poudarja, da se epidemija zelo hitro spreminja, zato je težko vnaprej kar koli napovedovati. Po njegovih besedah so že prejšnje leto predstavili različne modele šolanja. »Katerega in v kakšni različici bomo lahko 1. septembra uporabili, še nismo mogli vedeti. Tudi svetovalna skupina še ni dokončno odločena, kateri model bi bil za otroke najvarnejši,« je dejal. Dodal je, da se bo pouk predvidoma začel po modelu B, torej po mehurčkih, če pa se bo epidemiološka izrazito poslabšala, bodo prisiljeni uvesti model C, česar si sam ne želi.Pečan je dejal, da še vedno ne vedo, kaj storiti z nekom, ki ne izpolnjuje pogoja PCT ali noče nositi maske, saj meni, da za to zakonske podlage ni. Izpostavil je tudi primer iz prejšnjega leta, ko je pristojni inšpektorat spraševal, kaj storiti z otrokom, katerega starši zavračajo nošnjo maske, odgovora pa do danes še naj ne bi dobil.