Toliko več smrti bi imeli v Sloveniji, če se ne bi cepili

Novi koronavirs oziroma delta različica tega virusa se hitro širi in vse kaže, da bo Slovenija že avgusta v rdeči fazi. Vsak dan je tudi vse več hospitaliziranih, zato direktor Nijzže napoveduje, da bodo razmere pozno jeseni eskalirale. »Pričakujemo lahko katastrofalno zimo,« je dejal. Vodja infekcijske klinikeni prepričana, ali je bolnišnica res pripravljena na četrti val, a kot pravi, je prepričana, da je cepivo učinkovito, saj so ravno zaradi njega uspešno preprečili širjenja virusa v bolnišnicah med osebjem in bolniki.z zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je s svojim SEIR modelom epidemije izdelal primerjavo, koliko bi lahko imeli smrti brez cepljenja in koliko s cepljenjem. Izračunal je, da bi imeli brez cepljenja pri nas še dobrih tisoč več umrlih. Graf si lahko pogledate spodaj.V slovenskih bolnišnicah je hospitaliziranih 57 covidnih bolnikov, osem več kot dan pred tem. V torek so po podatkih sledilnika umrli trije bolniki s covidom-19. Doslej je s covidom-19 umrlo 4767 ljudi.