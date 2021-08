Janša s posvetovalno skupino, ministrstvo bo predstavilo podrobnosti šolanja

Predvidoma ob 15.15 bo državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec po videokonferencah dal izjavo za medije.



Pozivi k cepljenju



Janša s svetovalno skupino

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za dopoldne preko videokonference sklicalo ločene sestanke z ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, na katerem bodo podali informacije o začetku novega šolskega leta. Sestankov se bodo udeležili še predstavniki ministrstva za zdravje, Zavoda RS za šolstvo, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugi déležniki.Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da glede na lansko leto v novem šolskem letu ne bo večjih sistemskih sprememb. Novost je pogoj PCT (prebolevniki-cepljeni-testirani), ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor. »Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi,« so na ministrstvu pred novim šolskim letom zapisali na twitterju.Po doslej znanih informacijah naj bi v prihodnjem letu imeli učenci zadnje triade možnost samotestiranja, ki bo prostovoljno in se bo izvajalo doma. S samotestiranjem naj bi šolsko leto začeli tudi srednješolci, ob naraščanju okužb naj bi v srednjih šolah uveljavili pogoj PCT.Zadnji dve šolski leti sta bili precej drugačni od prejšnjih, saj ju je močno zaznamovala epidemija covida-19. Lani se je šolsko leto sicer začelo »normalno«, v šolskih klopeh, a se je kmalu zaradi hitrega naraščanja števila okužb pouk preselil na daljavo.Da se to letos ne bi zgodilo, sta ministrica za izobraževanjein minister za zdravjeminuli teden pozvala učence in dijake, da se cepijo. »Obema je ena izmed ključnih prioritet to, da šole ostanejo odprte in varne. Skupen nama je cilj, da vam vsem omogočiva čim bolj normalen potek šolskega leta,« sta zapisala.Da je cepljenje najboljši način za omejevanje epidemije, a naj bo prostovoljna izbira posameznika, menijo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Glede testiranja zaposlenih so prepričani, da bi morali toliko zaupati učiteljstvu, da bi se lahko učitelji podobno kot dijaki samotestirali doma. Obvezna testiranja bo sicer od 23. avgusta plačati delodajalec, pri čemer se v sindikatu pridružujejo pozivom šol, naj sredstva zagotovi država.Aktualne epidemiološke razmere naj bi sicer danes predvidoma s premierjempretresal tudi del svetovalne skupine. Da se bo sestanka udeležil, je potrdil direktor NIJZNa seji sveta UKC Ljubljana pa bodo predvidoma govorili tudi o pripravljenosti na novi, jesensko-zimski val epidemije covida 19.