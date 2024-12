Putinov vojni jastreb ob obisku Marte Kos pri Ukrajincih »znorel« in poslal to srhljivo sporočilo

Poročali smo že, da je nova evropska komisarka za širitev Marta Kos ob obisku Kijeva ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu in več članom vlade obljubila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da Ukrajina pride do ciljne črte pogajalskega procesa.

FOTO: Handout Afp

»Obljubljam, da bom storila vse, kar je v moji moči, da vas pripeljem do ciljne črte pogajalskega procesa,« je Kos povedala ob začetku srečanja, na katerem so poleg nje sodelovali predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

»Ali ste srečni zdaj, Evropejci?«

Ruski odziv na njen obisk ni bil presenečenje. Tako je namestnik vodje ruskega Varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev komentiral nastop nove Evropske komisije z besedami: »Prvi dan v Kijev prihajata Costa, novi predsednik Evropskega sveta in rusofobna 'najvišja diplomatka EU' Kaja Kallas. To kaže, da je prednostna naloga Evropske komisije podaljševanje vojne, ne pa zagotavljanje blaginje Evropske unije. Ali ste srečni zdaj, Evropejci?«

Nemški kancler napovedal dodatno vojaško pomoč

Nemški kancler Olaf Scholz je danes nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je Kijevu napovedal dodatno vojaško podporo v boju proti ruski agresiji v vrednosti 650 milijonov evrov.

»Ukrajina se lahko zanese na nas. Govorimo, kar delamo. In delamo, kar govorimo,« je dejal Scholz in napovedal dobavo do konca meseca. Kakšno vojaško pomoč vsebuje najnovejši paket nemške pomoči, sicer še ni znano.