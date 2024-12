Marta Kos že prvi dan mandata v Kijevu

Včeraj, na prvi dan njihovega mandata, so nova evropska komisarka za širitev Unije Marta Kos, novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in nova visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas prispeli na obisk v Kijev. Namen je bil izraziti nadaljnjo podporo Ukrajini v vojni z Rusijo.

Kot je dejala Marta Kos, lahko Ukrajina računa na neomajno in močno podporo Evrope na njeni poti do svobode, miru in evropske prihodnosti. »Od prvega dne vojne EU stoji ob strani Ukrajini. Od prvega dne svojega mandata ponovno potrjujemo neomajno podporo Ukrajincem,« je ob prihodu v ukrajinsko prestolnico na družbenem omrežju X zapisal novi predsednik Evropskega sveta.

Podrobnosti zaradi varnostnih razlogov niso razkrili.

Podrobnosti obiska zaradi varnostnih razlogov niso razkrili, zato je njihov obisk potekal v precejšnji tajnosti. Kot kažejo njihove objave na družbenih omrežjih, so se v Kijev pripeljali z vlakom in se sprehodili po mestu, tam so se poklonili žrtvam vojne. Sestali so se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim so govorili o ruski agresiji in o tem, kako okrepiti podporo EU ukrajinski samoobrambi. Srečali so se tudi s člani ukrajinske vlade in parlamenta ter predstavniki civilne družbe.

Obisk je potekal dva dni po tem, ko je Zelenski v petek zvezo Nato pozval k zaščiti delov Ukrajine, ki so pod nadzorom Kijeva, da bi dosegli ustavitev najintenzivnejših spopadov. Dele, ki jih je zasedla Rusija, bi nato lahko poskusili dobiti nazaj s pogajanji, je dodal.