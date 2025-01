Svet in Amerika odštevata dneve do inavguracije: škof bo Trumpu podaril Marijo Pomagaj

Svet in Amerika odštevata dneve do inavguracije Donalda Trumpa za 47. predsednika ZDA, prva dama pa bo že drugič postala Sevničanka Melania Trump. Inavguracija je priložnost, ko novi predsednik okoli zbere svoje prijatelje, podpornike. Tudi v Sloveniji jih je kar precej. Do včeraj je bilo znano, da se bo slovesnosti udeležil slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter na povabilo republikanske stranke tudi poslanca SDS Andrej Poglajen in Žan Mahnič, zdaj pa je jasno, da v Washington potuje še devet gostov iz Slovenije. Melania in njen oče Viktor Knavs sta osebno povabila prof. dr. Metko Zo...