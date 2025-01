Sevnico obiskalo že veliko snemalnih ekip: starši Melanie Trump na obisku

Tačas nastaja dokumentarni film o Melanii Trump, ki bo prikazal njen vsakdan in priprave prve dame na vrnitev v Belo hišo. Film režira Brett Ratner, Melania pa sodeluje kot izvršna producentka. Snemanje se je začelo novembra 2024 in bo trajalo do dneva inavguracije 20. januarja 2025.

Amazon Prime Video je pridobil ekskluzivne pravice za predvajanje filma, v njem pa bo ponudil redek vpogled v življenje ene najvplivnejših oseb v življenju novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Foto: Dejan Javornik, Slovenske novice

Ali bomo lahko v filmu videli tudi prizore iz Sevnice oziroma ali se bo Melania, naša najbolj znana Sevničanka, spomnila svojega rojstnega kraja, pa bo jasno v drugi polovici 2025, ko bo film ugledal luč sveta.

Občina Sevnica za sodelovanje pri snemanju omenjenega dokumentarnega filma doslej ni prejela nobenih povabil za sodelovanje, ne s strani Amazona ne druge produkcijske hiše, so nam odgovorili iz županovega kabineta Srečka Ocvirka.

FOTO: AP

Sevnico je sicer v vseh teh letih obiskalo že veliko snemalnih ekip, ki so pripravljale najrazličnejše vsebine o Melanii, od medijskih prispevkov do dokumentarnih filmov in reportaž iz Sevnice. Tuji in domači mediji pa so doslej največ pozornosti Sevnici namenili v času prve kampanje Donalda Trumpa ter njegove izvolitve med letoma 2016 in 2017, pravijo na občini. Vedno pa, kot pravijo, se odzovejo na povabilo ali pomagajo snemalnim ekipam, če jih za to le prosijo.

Sevnica. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čeprav uradna komunikacija med občino Sevnica in družino Trump ne obstaja, pa občina vsakokrat pošlje čestitke družini Trump ob izvolitvi. Ob prvem mandatu so Donaldu in Melaniji poslali čestitko s povabilom v Sevnico, a se nanjo niti niso odzvali z obiskom. So se pa takrat v znak dobrih odnosov v občini oglasili Melanijini starši Viktor in Amalija Knavs. Srečanje je po besedah občine potekalo »bolj v sproščenem vzdušju in je bilo zgolj vljudnostne narave«.

Tudi letos bo župan Ocvirk družini na dan inavguracije ameriškega predsednika, v ponedeljek, poslal čestitko s povabilom v Slovenijo. Vsekakor si vsi želijo, da bi se Melania, ki naj bi bila nazadnje v Sloveniji leta 2003, le prišla ogledat, kako se je v dvajsetih letih spremenil njen rodni kraj.

Kopitarna Sevnica se je pridružila praznovanju z Melanijinimi copatki. FOTO: AP

V občini opažajo, da je že prva Trumpova izvolitev Sevnici zavoljo prve dame prinesla pomembno prepoznavnost. »Širše območje Sevnice se postopoma razvija kot turistična destinacija sonaravnega turizma. Obisk turistov narašča, kar lahko deloma pripišemo večji mednarodni prepoznavnosti kraja,« pravijo.

Danes praznujejo tudi v Sevnici, rojstnem kraju Melanie. Ob inavguraciji so v čast prve dame izdelali steklenice lokalnega vina in klobase. FOTO: AP

Pestro dogajanje bo tudi v ponedeljek, ker pripravljajo več prireditev. Na sevniškem gradu bo dan odprtih vrat z bogatim kulturnim in kulinaričnim programom, pripravljajo pohod po Melanijinih poteh, hkrati pa bodo predstavili »posodobljen nabor izdelkov za blagovno znamko First lady. Ta znamka, ki so jo oblikovali 2017, združuje »izbrane izdelke z območja občine Sevnica«, ki so ji naredili v čast prvi dami ZDA, med njimi pa so slavna torta Melania, burger Trump, čokolada, salama, vino, kozmetika ...