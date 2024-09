Nov poskus atentata na Trumpa: moški se je skril v grmovje in ga čakal (FOTO in VIDEO)

V nedeljo se je na Floridi zgodil nov poskus atentata na bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Osumljenec je 58-letni Ryan Wesley Routh s Havajev, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na pravosodne vire, čeprav policija in tožilstvo imena osumljenca še nista uradno objavila. V preteklosti naj bi si prizadeval novačiti vojake za Ukrajino, tudi iz Afganistana.

Moški se je skril v grmovju ob ograji Trumpovega igrišča za golf v West Palm Beachu in čakal, da se prikaže Trump, ki je v nedeljo zgodaj popoldne po krajevnem času takrat igral golf z donatorjem in prijateljem Stevom Wilkoffom. Agent tajne službe, ki je bil v izvidnici, je opazil puško in s kolegi začel streljati.

Osumljenec Ryan Wesley Routh. FOTO: - Afp

Osumljenec je pobegnil z avtomobilom in za seboj pustil polavtomatsko puško ter kamero GoPro, poroča televizija NBC, ki navaja tajno službo. Slabe pol ure kasneje so ga ustavili na avtocesti I-95 in ga brez težav aretirali. Beg z igrišča za golf so opazile priče, ki so fotografirale njegov avtomobil in informacije predale policistom.

Novačil je borce za vojno proti Rusiji

Routh je lani v intervjuju za medij Semafor dejal, da aktivno pomaga novačiti tuje borce za vojno proti Rusiji v Ukrajini. Za romunsko izdajo Newsweeka je leta 2022 povedal, da se je skušal tudi sam podati v boj, vendar ga je ukrajinska vojska zavrnila zaradi starosti in pomanjkanja vojaških izkušenj.

Potem je ostal v Kijevu in novačil tuje prostovoljce za boj na strani Ukrajine. Leta 2023 je za New York Times dejal, da si prizadeva za to pridobiti tudi afganistanske vojske, ki so pobegnili pred talibani. Za to naj bi lobiral tudi v Washingtonu.

FBI je kmalu po incidentu sporočil, da vodi preiskavo očitnega poskusa atentata na Trumpa. To je že drugi tovrstni poskus v dveh mesecih, potem ko je julija na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji nanj streljal napadalec, ki so ga ustrelili agenti tajne službe.

Zvezni tožilec okrožja Palm Beach Dave Aronberg je na televiziji MSNBC dejal, da bo osumljenec za tokratni napad najverjetneje obtožen poskusa atentata, čeprav, kot kaže, ni sprožil strela.

Če bil bil predsednik, bi zaprli širše območje

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis je dejal, da bo preiskavo vodila tudi njegova vlada, ker da ima javnost pravico izvedeti, kako se je lahko atentator približal Trumpu na le nekaj sto metrov. Šerif okrožja Palm Beach Ric Bradshaw je sicer pred tem pojasnil, da Trump ni več predsednik in je varnost okrog njega omejena.

»Če bi šlo za predsednika ZDA, bi tajna služba zaprla širše območje okrog igrišča za golf,« je novinarjem povedal šerif in zatrdil, da je bilo varovanje povsem ustrezno in v skladu z razpoložljivimi viri.