Na ministrico Ajanović Hovnik letijo hude obtožbe, za Tarčo si je našla zamenjavo

Smo dobili prvo korupcijsko afero vlade Roberta Goloba? Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da je ministrica Sanja Ajanović Hovnik pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij zgolj podpisala razpisno dokumentacijo. V medijih se namreč pojavljajo očitki, da je med največjimi prejemniki sredstev tudi inštitut, ki ga vodi njena nekdanja poslovna partnerica Kaja Primorac. V nenavadnih okoliščinah je pridobil 300.000 evrov.

Na ministrico pa sicer v teh dneh letijo tudi očitki o visokih stroških službene poti delegacije ministrstva v New York. Za udeležbo Ajanović Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijskem forumu o trajnostnem razvoju je namreč država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Od tega so potovalni stroški znašali 13.412 evrov, stroški hotelskih nastanitev 16.589 evrov, stroški dnevnic udeleženk foruma pa 3000 evrov. Ministrica navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva zavrača in stroške ocenjuje kot razumne, v bran ji je stopil tudi predsednik vlade.

Ministrica po lastnih besedah s seznamom ni bila seznanjena

O tem so v pogovorni oddaji Tarča na RTV Slovenija pod vodstvom Erike Žnidaršič razpravljali: podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon, Aleksander Reberšek iz NSi-ja, nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik, sociolog in predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič ter predsednik KPK-ja Robert Šumi.

Ministrica je ob tem v posebnem pogovoru za Tarčo predstavila svojo plat medalje. Uvodoma je poudarila, da je že februarja imenovala strokovno komisijo iz javnih uslužbencev sektorja za nevladne organizacije in predstavnikov šestih drugih ministrstev, ki so pripravili besedilo razpisa. Razpis so oglaševali, zanj so organizirali tudi izobraževanje, ki se ga je lahko udeležil kateri koli potencialni prijavitelj. Zadevo je pregledala strokovna komisija, zagotovljeno je bilo javno odpiranje, vsako prijavo sta pogledala dva ocenjevalca, upoštevana je bila srednja ocena, in šele nato se je sestavil seznam upravičencev. Ministrica po lastnih besedah s seznamom ni bila seznanjena. Kaja Primorac je Tarči poslala daljši odziv, v katerem je obžalovala po njenem neupravičeno povezovanje med zavodom IPES in Sanjo Ajanović Hovnik.

Ministrice Ajanović Hovnik tudi ni bilo danes na proračunski seji vlade; v njenem kabinetu pojasnjujejo, da je bila v času seje na vnaprej načrtovanih Dnevnih javne uprave v Portorožu, najprej kot uvodničarka, potem pa na okrogli mizi. V pogovorni oddaji pa jo je zamenjal prej omenjeni Arčon.