Pripravite se na polarni mraz: v soboto zjutraj bo minus devet stopinj Celzija

V marsikaterem slovenskem kraju so se zjutraj razveselili prvega snega. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) ga je največ zapadlo na Voglu in Ratečah, okoli 25 centimetrov.

Meja sneženja se bo po napovedih vremenoslovcev spuščala, a bodo padavine popoldne ponehale. Nato se bo od severozahoda jasnilo, veter bo oslabel. Popoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do –3, v krajih s snežno odejo lahko tudi nižje, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bodo padavine od severa ponehale. Popoldne bo ob Jadranskem morju zapihal veter severnih smeri. Jutri bo v krajih severno od nas oblačno, več jasnine bo na jugu. V alpskem svetu bo še lahko padla kakšna snežinka. Severni veter bo čez dan ponehal, začel bo pihati južni do jugozahodni veter.

Kakšno vreme se nam obeta?

V nedeljo zjutraj bo na Primorskem že oblačno, drugod bo oblačnost spremenljiva. Jutro bo povečini mrzlo. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo.

V ponedeljek bo na severovzhodu sončno, drugod pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Biovremenska napoved V petek zjutraj bo vremenska obremenitev znatna, popoldne bo počasi slabela. V soboto bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.

Vozniki previdno na cestah

Ponekod po Sloveniji se je sneg oprijel vozišč. Vozniki naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, opozarja prometnoinformacijski center.