Prvi sneg prinesel tudi težave: zaradi zdrsa tovornjaka zaprli avtocesto (FOTO in VIDEO)

V marsikaterem slovenskem kraju so se zjutraj razveselili prvega snega. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) ga je največ zapadlo na Voglu in Ratečah, okoli 25 centimetrov. Na Vojskem je snežna odeja debela 13 centimetrov, v Celju in Ljubljani pa ga je zapadlo okoli pet do deset centimetrov.

Snežilo je tudi v Ljubljani. FOTO: E. N.

Snežilo je tudi v Kranjski Gori.

Iz Koroške poročajo, da je bela odeja tam debela 20 centimetrov.

Težave na cestah

Ponekod po Sloveniji se je sneg oprijel vozišč. Vozniki naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, opozarja prometnoinformacijski center. Pričakovane so nevšečnosti v prometu, potovalni časi bodo daljši. Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig. Prelaz Vršič je prevozen z verigami.

Rateče. FOTO: Hribi.net

Zaradi reševanja tovornjaka bodo zaprli avtocesto

Štajerska avtocesta je od 10. ure popolnoma zaprta zaradi reševanja zdrsa tovornega vozila med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Osebna vozila bodo preusmerjena z avtoceste.

Podrta drevesa otežujejo promet

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila pred počivališčem Podsmreka v smeri Ljubljane promet upočasnjen. Ponekod so se podrla drevesa. Cesta Majšperk–Rogatec je pri Tlakah popolnoma zaprta, medtem ko na cesti Stranice–Višnja promet poteka izmenično enosmerno.

