Pripravite se, konec tedna bo na cestah spet infarkten

Prometno-informacijski center opozarja, da lahko ta konec tedna na slovenskih cestah znova pričakujemo veliko gnečo proti mejnim prehodom s Hrvaško.

»Zaradi pričetka počitnic na Slovaškem in Češkem pričakujemo še daljši zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje. Zastoje pričakujte že v petek popoldan in v soboto dopoldan,« so zapisali v opozorilu.

Ob začetku poletne turistične sezone policija svetuje strpnost in previdnost na cestah. Z začetkom šolskih počitnic so ceste polne domačih in tujih turistov, zaradi gneče in nesreč pa pogosto nastajajo tudi zastoji. Na policiji opozarjajo, da lahko visoke temperature v kombinaciji z zastoji vplivajo na zbranost voznikov.