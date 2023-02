Prijava protikorupcijski komisiji: so se pri imenovanju Zormana zgodile nepravilnosti?

Pri izvolitvi člana sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Slovenija je prišlo do nepravilnosti, so prepričani v Gimnastični zvezi Slovenija, ki je na Komisijo za preprečevanje korupcije poslala prijavo. Prepričani so, da je bilo imenovanje Branka Zormana za člana za svet FŠO v nasprotju z zakonodajo, zato KPK prosijo, naj preverijo skladnost imenovanja Zormana v svet FŠO.

V prijavi so zapisali, da član sveta FŠO ne more biti odgovorna oseba oziroma zastopnik v organizacijah, ki so prejemnice finančnih sredstev fundacije, Zorman pa je bil v času kandidature in imenovanja predsednik in zakoniti zastopnik Slovenske zveze za praktično streljanje.

FŠO je z očitki Gimnastične zveze seznanjena, a jih komentirajo kot smešne. »Laična interpretacija zakonodaje s strani predstavnice Gimnastične zveze Slovenije, ki v interesu neke interesne skupine pošilja podobne dopise in s tem želi škoditi slovenskemu športu, nima nobene pravno logične podlage.«

Kaj je prav?

Zorman je v odgovoru na naša vprašanja zapisal, da je pravno dejstvo, »da je Mandatno-volilna Strokovnemu svetu RS za šport na njihovo zaprosilo že 29. 8. 2022 poslala pojasnilo z vsebino, da član Sveta Fundacije ne more biti odgovorna oseba oziroma zastopnik v organizaciji, ki je prejemnica finančnih sredstev fundacije. Nadalje MVK navaja, da je slednje mogoče ugotoviti le ob upoštevanju aktualnih okoliščin, ki predstavljajo razlog za nezdružljivost, kar je MVK po uradni dolžnosti ob posredovanju Predloga za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS, ki je bil s strani SSRSŠ poslan v Državni zbor Republike Slovenije, nedvomno storila.«

V nadaljevanju je še dodal, da je »tudi Strokovni svet RS za šport v Javnem pozivu k predlaganju kandidatov za predloge članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za mandat 2022-2027 št. 013-43//2022/18 z dne 15. 9. 2022 navedla zelo jasen izključujoč pogoj z besedilom: 'Kandidati za člane Sveta FŠO ne morejo biti osebe, ki so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so prejemnice finančnih sredstev FŠO (organizacije, katerih programi so sofinancirani v letu 2022)'«.

Gimnastična zveza v svoji prijavi KPK pojasnjuje, da je presojanje okoliščin glede prejemnikov finančnih sredstev fundacije mogoče razumeti tako, da se upoštevajo vse organizacije, ki imajo kadarkoli možnost kandidiranja za sredstva fundacije, ne glede na to, ali so sredstva v preteklosti prejela ali ne. Zorman pa odgovarja, da SZPS v svoji zgodovini ni niti enkrat zaprosila za sredstva, niti ni kandidirala na javnih razpisih FŠO ali kateregakoli drugega sofinancerja športa, zato je očitek Gimnastične zveze označil še za »toliko bolj smešen«.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.