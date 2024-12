Prijatelji in sosedje v solzah: Oh, Beni, močno te bomo pogrešali. Dal si vse od sebe ...

Pisali smo, da so iz Društva Viljem Julijan sporočili, da je zaradi bolezni umrl mladi borec 11-letni Benjamin. Deček je letos prestal izjemno zahtevno operacijo glave v Nemčiji, s katero so mu nevrokirurgi del tumorja uspešno odstranili, ampak njegovo stanje se je kmalu zopet drastično poslabšalo. Njegov smrtonosni tumor se je še povečal.

Vse do 10. leta je živel brezskrbno otroško življenje, ko je zbolel za neozdravljivim gliomom 4. stopnje.

Novica o mnogo prezgodnji smrti dečka je pretresla številne Slovence. Pod facebook objavo društva Viljem Julijan se je zvrstilo čez 10 tisoč emotikonov in komentarjev, v katerih se poslavljajo od pokojnega Benjamina, staršem pa izrekajo iskreno sožalje ob izgubi otroka.

Njegovega poguma in nasmeha, kljub težki bolezni, se bodo spomnili vsi, ki so ga poznali. Objavljamo pa le nekaj od preštevilnih sporočil, ki so jih Slovenci zapisali v spomin na Benjamina.

• »Oooh Beni. Naj ti bo lepo za mavrico. Vsi tvoji prijatelji in sokrajani te bomo močno pogrešali. V tem letu si nam dal ogromno. Naučil si nas, kaj je v življenju resnično pomembno. Pokazal si nam, da so družina, ljubezen in zdravje tisto, kar zares šteje. Hvala ti za vse, za vedno boš v naših srcih. Vsem tvojim dragim izrekamo iskreno sožalje. Tu smo - da smo rama, na katero se lahko kadarkoli naslonijo.«

• »Dragi Beni, nosili te bomo v naših srcih. Kako krasen fant. Iskreno sožalje družini in velik, topline poln, objem. Brez besed. Kje na tej zemlji je kakšna pravica,«

• »Ljubi otrok, tako čudovit. Naj te Bog nežno drži v svojih rokah. Ko sam izgubiš otroka, čutiš z drugim in razumeš in veš, kako je ob tej veliki bolečini.«

• »Dragi Beni! Vem, da si dal vse od sebe in še več, prav tako tudi tvoji najbližji. Mnogo si nam dal, mnogo! Naužij se neskončne ljubezni brez bolečin onkraj mavrice. Ni besed tolažbe za starša, sestrici in ostale, lahko pa verjamemo, da se spet srečamo. Radi te imamo.«

• »Dokler bodo nosili spomin nanj v svojih srcih, bo Benjamin živel. Za kratek čas je prišel in se dotaknil mnogih src. S svojo prisotnostjo je polepšal svet, ki za marsikoga ne bi bil enak. Kdo bi vedel, zakaj je moral tako kmalu oditi?«

• »Iskreno sožalje družini. Zdaj si tam za mavrico tudi z mojim sinom Tomijem in vsemi angelčki, ki so nas prehitro zapustili staršem pa moč!.«

• »Dragi Beni, srčen in prijazen fantek, bil si močen in pogumen, boril si se do konca, do zadnje atome moči, zdaj si poletel proti nebu, in si še ena zvezdica na nebu, ki večno sijala nas bo. Počivaj v miru.«

• »Dragi borec, ni besed. Le čuvaj svoja starša izza mavrice in daj jima moč, da preživijo najglobljo bolečino, katero lahko čutijo starši ob takih trenutkih.«

• »Veliko veselja in radosti in igrivosti izza mavrice in vedi, da od danes si velika svetla zvezdica na nebu.«

• »Iskreno sožalje celi družinici. Benija in mamico sva z Nikom spoznala na oddelku 3. nadstropja. Bil je tako potrpežljiv in prijazen fantek. Dragi Beni, naj ti bo lepo za mavrico.«

• »Iskreno sožalje izrekam vsem žalujočim, sočustvujem z vami in vam želim obilo moči, da zmorete skozi to prezahtevno izgubo. Dragi prelepi fantek, spočij si in pazi na vse svoje ljubljene.«