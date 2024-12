Mali borec Benjamin je za vedno zaprl svoje iskrive oči

Društvo Viljem Julijan je svetel žarek upanja in podpora vsem malim borcem z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Glasbenik SoulGreg Artist in Nina sta ambasadorja in zaščitnika malih borcev ter širita sporočilo o pomenu ljubezni in podpore.

Društvo Viljem Julijan sta ustanovila z namenom osveščanja javnosti o redkih boleznih, obenem pa društvo skozi številne projekte nudi pomoč in podporo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

Na družbenem omrežju Facebook so s sledilci delili žalostno vest. »Mali borec Benjamin je danes za vedno zaprl svoje iskrive oči in odšel za mavrico Benjamin je bil prekrasen fant in levjesrčni borec, ki se je nenadoma znašel v najbolj težki bitki – na možganih so mu odkrili smrtonosni tumor, ki mu je zdaj vzel življenje.

Benjamin je do svojega 10. leta živel popolnoma brezskrbno otroško življenje, nato pa je družino pretresla novica, da je njihov ljubljeni fantek zbolel za neozdravljivim gliomom 4. stopnje. Deček je letos prestal izjemno zahtevno operacijo glave v Nemčiji, s katero so mu nevrokirurgi del tumorja uspešno odstranili, ampak njegovo stanje se je kmalu zopet drastično poslabšalo. Njegov smrtonosni tumor se je še povečal Dolgo časa se je Benjamin z vsemi silami boril, da bi premagal svojo okrutno bolezen, ampak na koncu je bilo vse skupaj zanj preprosto preveč in se je pri svoji starosti 11 let poslovil od tega sveta. V Društvu Viljem Julijan skupaj z Gregor Bezenšek ml. - SoulGreg Artist družini prekrasnega Benjamina podajamo naše najgloblje srčno sožalje ob bolečem slovesu od njihovega fantka, ki bo ostal za vedno zapisan v njihovih in naših srcih. «

Pod objavo so se usula sožalna sporočila, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic. Objavljamo le nekaj izmed njih. »Dragi Beni! Vem, da si dal vse od sebe in še več, prav tako tudi tvoji najbližji. Mnogo si nam dal, mnogo! Naužij se neskončne ljubezni brez bolečin oknraj mavrice. Ni besed tolažbe za starša, sestrici in ostale, lahko pa verjamemo, da se spet srečamo. Radi te imamo.«, »Ljubi otrok tako čudovit, naj te Bog nežno drži v svojih rokah, ker ve, kako lep in blagoslovljen si, in samo on daje življenje in samo on ve, zakaj je to majhno življenje prešlo v večnost k njemu.«, »Ko sam izgubiš otroka, čutiš z drugimi in razumeš in veš, kako je ob tej veliki bolečini.«, »Iskreno sožalje vsem njegovim. Dokler bodo nosili spomin nanj v svojih srcih, bo Benjamin živel. Za kratek čas je prišel in se dotaknil mnogih src. S svojo prisotnostjo je polepšal svet, ki za marsikoga ne bi bil enak. Kdo bi vedel, zakaj je moral tako kmalu oditi?. Čigav načrt je bil to?«