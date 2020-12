Prihodnji teden bi že lahko odprli nekatere trgovine in storitve

Na robu preživetja

TZS si še vedno prizadeva tudi za ponovno odprtje trgovin ob nedeljah. Ustavno sodišče je do sedaj prejelo tri pobude za oceno ustavnosti novele zakona o trgovini, ki je prinesla ta ukrep. Eno od pobud je vložila družba Magistrat International, ki ima v Ljubljani med drugim v lasti trgovski center Emporium v BTC in Galerijo Emporium v središču mesta, vlagatelji preostalih dveh pa niso znani.

Predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so se danes sestali s predsednikom vlade, gospodarskim ministromin ministrom za zdravje. Predstavniki vlade so poudarili, da je odpiranje trgovinskih dejavnosti odvisno od izboljšanja epidemiološkega stanja v prihodnjih dneh, trgovci pa so opozorili na nujnost hitrega odprtja.Sestanka, ki je potekal na pobudo predsednice TZSso se udeležili tudi infektologinja in vodja strokovne svetovalne skupine, predsednik upravnega odbora družbe BTCin direktorica družbe Magistrat International, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Dogovorili so se, da bi v primeru izboljšanja epidemiološkega stanja v prihodnjih dneh lahko začeli sproščati nekatere ukrepe. Če bi dosledno upoštevanje ukrepov pokazalo vidni napredek pri zajezitvi širjenja covida 19, bi lahko že prihodnji teden začeli odpirati trgovine z oblačili in obutvijo ter avtosalone in nekatere storitvene dejavnosti. Že januarja pa bi bilo lahko s pomočjo izvajanja hitrih testov pred vstopom v trgovine in salone omogočeno tudi obsežnejše odpiranje gospodarskih dejavnosti.Lahova je za Planet TV izrazila obžalovanje, da bo omejitev prehajanja občinskih meja najverjetneje ostala tudi v primeru odpiranja trgovin, torej da oseba ne bo smela v drugo občino, da bi obiskala trgovino, ki je v njeni občini zaprta. Da se zaradi tega dela ogromna gospodarska škoda, je za televizijo ocenil tudi generalni sekretar Sindikat delavcev trgovine SlovenijeNa ministrstvu poudarjajo, da so zaradi omejitvenih ukrepov ter začasne prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom številna podjetja na robu preživetja. Na drugi strani pa je zdravstveni sistem prav tako na skrajnem robu svojih zmožnosti za zagotavljanje ustrezne obravnave bolnikov. S TZS se zato na javnost obračajo z željo, da posamezniki omejijo število in intenzivnosti stikov, saj se lahko na ta način zmanjša možnost širjenja okužb in doseže izboljšanje epidemiološke slike. »To mora biti naša skupna, kolektivna zaveza, da bi se zajezitveni ukrepi čimprej začeli sproščati, življenje pa vrnilo v stanje, kot smo ga poznali pred epidemijo,« so poudarili.»Zavedamo se, da so nekatera podjetja zaprta že večji del leta, zato si prizadevamo, da se jim v okviru sedmega paketa ukrepov nameni posebna pomoč in v največji možni meri nadoknadi njihov izpad prihodkov,« so še dodali na ministrstvu.