Preverite dokumente: ste med 194 tisočimi, ki jim letos potečejo?

Vlogo za osebno izkaznico ali potni list se lahko odda na kateri koli upravni enoti v državi. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Kaj je treba storiti za pridobitev nove izkaznice?

Pred poletnimi meseci je obdobje, ko mnogim potečejo osebni dokumenti. Upravne enote so trenutno preobremenjene tudi zaradi izdajanj digitalnih certifikatov, zato se je na termin treba naročiti precej prej. V Ljubljani je na termin treba počakati trenutno do 10 dni.Do konca tega leta bo potekla veljavnost 118.413 osebnim izkaznicam in 75.960 tisoč potnim listom, skupaj 194.373 osebnim dokumentom. Trije meseci bodo pri izdajanju novih osebnih izkaznic najbolj na udaru, ko se bo iztekla veljavnost največ osebnim izkaznicam, junij (25.375), julij (28.072), avgust (19.201), v naslednjih mesecih pa bo število upadlo na povprečno 11 tisoč na mesec. Za primerjavo: lani je potekla veljavnost 270.825 osebnim izkaznicam.Letos se bo v primerjavi z lani občutno povečalo število potnih listov, ki se jim bo iztekla veljavnost – 79.090 v primerjavi s 43.569 v 2020.Do začetka junija je imelo v Sloveniji veljavno osebno izkaznico 1,795.649 državljanov. Med njimi jih ima kar 185.053 državljanov, starejših od 70 let, veljavno osebno izkaznico s trajno veljavnostjo.Leta 2022 bo po podatkih ministrstva za notranje zadeve, ki smo jih pridobili, treba zamenjati izjemno veliko osebnih dokumentov. Veljavnost bo namreč potekla kar 184.260 potnim listom in 356.363 osebnim izkaznicam. Takrat namreč poteče 10-letna veljavnost osebne izkaznice. Leta 2012 je bilo izdanih rekordno število osebnih izkaznic (531.336), saj jim je v tistem letu poteklo kar 400.000 ljudem.Od 3. januarja 2022 se bodo začele izdajati tudi nove biometrične in elektronske osebne izkaznice, ki bo v nekaj mesecih po uveljavitvi postala tudi kartica zdravstvenega zavarovanja. Uporabljati jo bo mogoče tudi za celotni spekter storitev državnega portala eUprava, vključno s pridobivanjem podatkov o povezanih osebah, o stanju osebnih dokumentov posameznika, o kazenskih točkah in tudi o nepremičninah, ki jih o posamezniku vodi Gurs, ter tudi s prevzemanjem dokumentov, ki jih bodo posamezniki prejeli v varne predale. Kot nosilec digitalnega potrdila za elektronski podpis pa jo bo mogoče uporabiti za izvedbo kvalificiranih elektronskih podpisov, ki so enakovredni lastnoročnemu podpisu.Za novo osebno izkaznico se morate oglasiti na upravni enoti. Ob vložitvi vloge predložite staro osebno izkaznico, ki bo šla v uničenje, svojo istovetnost pa lahko izkažete tudi s potnim listom, z vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino. Ob tem potrebujete še eno uradno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm. Novi dokument boste prejeli v približno štirih dneh, v teh mesecih, morda še kakšen dan pozneje.Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti. Za državljane, stare od 18 do 70 let, so izdane za obdobje 10 let, za otroke mlajše od 3 let, za obdobje 3 let, za otroke, stare od 3 do 18 let za obdobje 5 let. Državljani, stari 70 ali več let, imajo osebne izkaznice s trajno veljavnostjo. Osebna izkaznica lahko velja tudi eno leto, a to velja le v primeru, če je posameznik v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, pogrešil ali sta mu bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici oziroma gre za državljana z začasnim prebivališčem v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča. Od dobe veljavnosti je odvisna tudi cena dokumenta.Cena za izdelavo nove osebne izkaznice je okoli 18,86 evra za dobo desetih let in za odraslo osebo. Osebna izkaznica za otroke stane 12,46 evra.