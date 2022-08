Preverili smo, kaj prinaša novo šolsko leto: so covid ukrepi preteklost?

V prihajajočem šolskem letu bo znanje nabiralo skoraj 195.000 učencev in okrog 79.000 dijakov. Po treh neobičajnih šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, se pouk tokrat vrača v predcovidne čase, četudi brez osnovnih ukrepov za preprečevanje virusa ne bo šlo. Letošnja posebnost je spremenjen termin zimskih počitnic.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob prihajajočem šolskem letu kot učinkovit ukrep izpostavljajo redno prezračevanje prostorov. Samotestiranje v domačem okolju priporočajo šolajočim s simptomi, značilnimi za okužbe z novim koronavirusom in tistim, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Epidemiologi namreč pričakujejo, da bo potek okužb z različico omikron blažji. Minister dr. Papič je poudaril, da v novo šolsko leto »vstopamo mirno, pouk se bo izvajal v šoli, otroci in zaposleni ne bodo nosili zaščitnih mask, na šolsko leto smo vsi dobro pripravljeni«. Šole bodo varno, spodbudno in vključujoče okolje.

Brezplačni testi za samotestiranje učencev in dijakov na koronavirus so na voljo od ponedeljka 29. avgusta. Sredstva za teste bodo po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Tadeja Ostrca zagotovili iz proračuna. Prevzem kompletov za samotestiranje bo mogoč v lekarnah s kartico zdravstvenega zavarovanja, tako kot je bilo tudi lani.

Starši prvošolčkev s pravico do odsotnosti

V četrtek bo šolska vrata torej prestopilo 194.562 učencev in okrog 79.000 dijakov.

Med njimi bo 20.797 otrok v šolske klopi sedlo sploh prvič. Zakon o delovnih razmerjih zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (na primer potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok v prihajajočem šolskem letu obiskoval prvi razred.

Prvošolčki imajo povsod poseben program. Bralcem predlagamo, da pogledajo spletno stran šole, ki jo obiskuje njihov otrok.