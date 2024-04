Prevara ali priložnost? Slovenija na robu globalne revolucije

Evropska unija želi biti dejavnik stabilnosti v svetu, obenem pa je očitno, da njena vloga v mednarodnih odnosih, ki so obremenjeni s konflikti, peša. Kako najti odgovore na globalne izzive in kje so priložnosti za EU in znotraj nje za Slovenijo? Eden od odgovorov je zagotovo čezmejno povezovanje med državami in krepitev skupnosti od spodaj navzgor.

Nestabilnost trenutnih geopolitičnih razmer v svetu, ko so se nevarno zaostrili odnosi med velesilami – tako med ZDA in Rusijo kot med ZDA in Kitajsko – ter ob izbruhu krvavih vojn v Ukrajini in Gazi (ki sta tudi s tem povezani), terja iskanje globalnih rešitev. Brexit – izstop Velike Britanije iz EU in načrtovana širitev proti vzhodu z začetkom pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino, Ukrajino in Moldavijo, v prihodnje pa morda tudi Gruzijo, vnaša nove dimenzije in dinamike v evropsko integracijo.

Novinarka Dela Nataša Čepar in sodelavec Metine liste Aljaž Pengov Bitenc bosta v četrtek, 18. aprila, ob 18. uri na okrogli mizi v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru z gosti razpravljala o vlogi Slovenije in EU v svetu, o globalnih izzivih in priložnostih za EU, o vprašanju strateške neodvisnosti EU, trajnostnem razvoju in predvsem o pomenu čezmejnega povezovanja.

Odgovore bosta iskala skupaj s predsednico uprave Luke Koper Nevenko Kržan, rektorico Univerze na Primorskem Klavdijo Kutnar, dekanom Fakultete za pomorstvo in promet UP Petrom Vidmarjem, senatorko Italijanske republike in predstavnico slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu Tatjano Rojc ter evropskim poslancem Matjažem Nemcem.

