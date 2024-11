Prepoved bojlerjev od 1. januarja? To je vlada sklenila danes

Danes je potekala novinarska konferenca po seji vlade, na kateri je minister za naravne vire in prostor Jože Novak predstavil nove sklepe o prepovedi električnih grelnikov (bojlerjev), ki je dvignila veliko prahu.

Minister Novak je v torek sporočil, da bodo pravilnik o učinkoviti rabi energije popravili. Vse koalicijske stranke se strinjajo, da je zeleni prehod nujen, a ne na tak način.

»Ob pregledu pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki so ga sprejeli v prejšnji, Janševi vladi, smo ugotovili, da so določila o dodatnih omejitvah in zahtevah neživljenjska. To velja tudi za bojlerje, o katerih je bilo v zadnjih dneh veliko govora. Odločil sem se, da ta člen iz pravilnika umaknemo, kar pomeni, da omejitve s 1. 1. prihodnje leto ne bodo veljale. Pripravili bomo nov člen, ki bo poiskal ravnovesje med želeno energetsko učinkovitostjo in realnimi zmožnostmi družbe in uporabnikov,« je zagotovil Novak.

Simbolična fotografija. FOTO: Studio Harmony/shutterstock

»Spodbujanje učinkovite rabe energije v stavbah je sicer nujnost, vendar mora biti izvedljivo na način, da bo prehod za ljudi in gospodarstvo razumen, primeren in pravičen. Poiskali bomo izjeme in odpravili druge nelogičnosti v tem pravilniku,« je zaključil minister.

Predlog je sicer prvotno navajal, da lahko grelnik še naprej uporabljate, če je že nameščen. Prepoved se je nanašala le na vgradnjo novih naprav po 1. januarju 2025.

Prepoved, ki ni bila omejena le na novogradnje, ampak bi se uporabljala tudi za prenove in vzdrževanje obstoječih stavb, bi v praksi otežila zamenjavo pokvarjenih naprav, razen če bi bila električna energija pridobljena iz obnovljivih virov.

Raba energije pri takšnih napravah je visoka

»Elektrika je draga in dragocena energija, zato je treba z njo smiselno varčevati. Postaja vedno dražja, zdaj smo v novem načinu obračuna, teh pet tarifnih moči,« je za medije pred časom povedal Matjaž Valenčič.

»Ampak je pa raba energije pri navadnih bojlerjih, ki so sicer najcenejši, velika in strošek velik. Primernejša je malolitrska toplotna črpalka, ki je 4-krat, 5-krat dražja, vendar se naložba, zaradi manjše rabe elektrike, povrne v treh do štirih letih.«

Kot smo že pisali, za lastnike obstoječih naprav to pomeni, da bo ob zamenjavi dotrajanih grelnikov treba upoštevati nove predpise in poiskati alternative, kot so toplotne črpalke ali drugi sistemi, ki ne temeljijo na neposredni rabi električne energije – toplotne črpalke, solarni grelniki vode ter kombinirani sistemi, ki združujejo različne vire energije, na primer toplotno črpalko in solarni sistem za optimalno učinkovitost.