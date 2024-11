Od 1. januarja bojlerji prepovedani: kaj pa storiti, če ni denarja za toplotno črpalko?

Od 1. januarja 2025 bo v Sloveniji začel veljati Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 3), ki prinaša pomembne spremembe glede uporabe električnih grelnikov. Pravilnik prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev, električnega talnega gretja, IR-panelov in električnih radiatorjev, če te naprave delujejo po Jouleovem principu in uporabljajo električno energijo iz javnega omrežja ali drugih neobnovljivih virov.Izjeme so dovoljene v primerih, ko električna energija izvira iz obnovljivih virov, nameščenih v, na ali ob stavbi, in zadostuje za potrebe ogrevanja stavbe oz.,ko je stavba izjemno energetsko učinkovita, z letnimi toplotnimi izgubami, ki ne presegajo 25 kWh/m².

Kaj to pomeni za nas?

Če že imate nameščen električni bojler ali drugo električno grelno napravo, jih lahko še naprej uporabljate. Prepoved se nanaša na vgradnjo novih naprav po 1. januarju 2025.

»Elektrika je draga in dragocena energija, zato je treba z njo smiselno varčevati. Postaja vedno dražja, zdaj smo v novem načinu obračuna, teh pet tarifnih moči,« je za medije pred časom povedal Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak s portala ZaEnSvet in dodal: »Ampak je pa raba energije pri navadnih bojlerjih, ki so sicer najcenejši velika in strošek velik. Primernejša je malolitrska toplotna črpalka, ki je 4-krat, 5-krat dražja, vendar se naložba, zaradi manjše rabe elektrike, povrne v treh do štirih letih.«

Če bo vaša obstoječa naprava po tem datumu potrebovala zamenjavo, boste morali upoštevati nove predpise in izbrati alternativne rešitve za ogrevanje sanitarne vode.

Alternative

Za lastnike obstoječih naprav to pomeni, da bo ob zamenjavi dotrajanih grelnikov treba upoštevati nove predpise in poiskati alternative, kot so toplotne črpalke ali drugi sistemi, ki ne temeljijo na neposredni rabi električne energije - toplotne črpalke, solarni grelniki vode ter kombinirani sistemi: Združujejo različne vire energije, na primer toplotno črpalko in solarni sistem, za optimalno učinkovitost.

Kaj storiti, če se bojler pokvari, ni pa denarja za toplotno črpalko?

Na pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor smo poslali vprašanja ali bodo stanovalci, tisti, ki si ne morejo privoščiti dražjih, energetsko bolj učinkovitih naprav, ali tisti, katerih stavba ni primerna za večjo rekonstrukcijo, v prekršku ter kaj sploh storiti, ko se bo bojler doma pokvaril, ni pa možnosti za toplotno črpalko. »Osnovi namen PURES-3, ki je bil sprejet v mandatu prejšnje

vlade, je zmanjšanje rabe primarne energije za delovanje tehničnih

stavbnih sistemov (TSS) med katere sodijo sistemi za ogrevanje,

hlajenje, prezračevanje, pripravo tople sanitarne vode (TSV) in

razsvetljavo. Drugi cilj tega pravilnika pa je zagotoviti potrebno

energijo za delovanje stavbe oziroma TSS iz OVE.



Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3), ki je bil

objavljen v maju 2022, je določil, da z letom 2025 za pripravo tople

sanitarne vode (TSV) ni več dovoljeno na novo vgrajevati električne

grelnike, ki za ogrevanje uporabljajo t.i. uporovne električne grelnike

(na Joulovem principu), če se električna energija dobiva iz javnega

električnega omrežja ali drugega vira, kjer električna energija ni

pridobljena iz obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem vsekakor ne gre spregledati, da je bil pravilnik sprejet že

leta 2022, v mandatu ministra Vizjaka, javna razprava glede pravilnika

pa je potekala že leta 2021. Tako so tudi zahteve 22. člena, ki se

nanašajo na omejevanje vgrajevanja električnih bojlerjev, znane že

več kot štiri leta, veljavni pa že več kot dve leti. Na to določbo

pravilnika v javni razpravi ni bilo utemeljenih pripomb niti s strani

javnosti niti s strani strokovne javnosti. Določila pravilnika namreč

sledijo tehnološkemu napredku na področju gradnje in ogrevanja.

Strokovna javnost nas je opozorila, da se za pripravo TSS pri nas porabi

zelo veliko oziroma preveč električne energije, oziroma bi se lahko

glede na že uveljavljene in ekonomske upravičene rešitve s tega

področja lahko porabilo bistveno manj električne energije, pa še ta

bi lahko bila pridobljena v pretežni meri iz OVE. Pri pojasnjevanju te zahteve vsekakor ne moremo mimo tega, da se za

pripravo TSV porabi veliko primarne energije, v večstanovanjskih

stavbah s skupnimi sistemi, oziroma sistemi z daljšimi razvodi in

obtokom TSV pa zelo veliko energije, lahko ta porabljena energija za

pripravo TSV pomeni več kot polovico dovoljene primarne energije za

delovanje TSS nove ali rekonstruirane stavbe. Naj poudarjamo, da pravilnik še vedno dovoljuje vgradnjo električnih

bojlerjev z direktno rabo električne energije katerih volumen ne

presega 15 l in električna moč grelnika ne presega 2 kWe.

Tudi za bojlerje, ki so nameščeni v obstoječih stavbah, PURES-3 nič

ne spreminja in se lahko še naprej uporabljajo. Dokler bojler deluje se

načrtuje in pripravlja rešitve, ki bodo sestavni del celovite

energetske prenove stavbe ali načrtuje tudi delne energetske prenove

stavbe oziroma TSS, ki se lahko izvedejo kot vzdrževanje stavbe, ko bo

prišel čas za njegovo zamenjavo. Zavedamo se, da je v posameznih primerih težje zagotoviti navedene

cilje oziroma določbe PURES-3, vendar PURES-3 omogoča proizvodnjo

električne energije za delovanje TSS tudi v oddaljenosti, kar je

rešitev, ko na kraju samem, to je v, na, ob stavbi ali njeni neposredni

bližini ni mogoče ali sprejemljivo proizvajati OVE energentov.

Menimo, da se lahko za izjeme od pravila vzdrževanja, določenega v

PURES-3, štejejo primeri, ko gre za nujno in začasno zagotavljanje

priprave TSV, ko npr. bojler odpove v večstanovanjski stavbi in se z

etažnimi lastniki ne more hitro in učinkovito dogovoriti o

spremenjenem zagotavljanju TSV ali pa to ni tehnično ni izvedljivo.



Da ne gre za nekaj novega, dokazuje že Pravilnik o racionalni rabi

energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode

iz leta 1984, ki je določal različne omejitve glede direktne rabe

električne energije tako za ogrevanje, prezračevanje, kot tudi

pripravo.«

Umetna inteligenca pa medtem svetuje, da vam energetski svetovalci pomagajo izbrati najprimernejšo rešitev glede na vaše potrebe in značilnosti vašega doma. Prav tako dodaja, da preverite možnosti subvencij, kot so Eko sklad in druge institucije, ki pogosto ponujajo finančne spodbude za naložbe v energetsko učinkovite sisteme. Ena od rešitev pa je tudi, da je zaradi pričakovanega povpraševanja po alternativnih sistemih priporočljivo začeti z načrtovanjem in izvedbo zamenjave čim prej.