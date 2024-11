Kot kaže, električni bojlerji po novem letu ne bodo prepovedani

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je pozno popoldne sporočil, da bodo pravilnik o učinkoviti rabi energije popravili, poročajo v oddaji 24UR. Vse koalicijske stranke se sicer načeloma strinjajo, da je zeleni prehod nujen, a ne na tak način. Ali vgradnja električnih bojlerjev in grelnih naprav po novem letu torej le ne bo prepovedana?

Poslanska skupina Socialnih demokratov je namreč na Vlado Republike Slovenije naslovila pobudo za takojšnjo razveljavitev 17. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije. Pravilnik, ki bo začel veljati po novem letu v 17. členu prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev, električnega talnega gretja, IR panelov in drugih naprav, ki neposredno uporabljajo elektriko za ogrevanje. V SD menijo, da je takšna ureditev problematična z vidika enakopravnosti ter pravičnosti pri izvajanju zelenega prehoda.

Prepoved, ki ni omejena le na novogradnje, ampak se uporablja tudi za prenove in vzdrževanje obstoječih stavb, bo v praksi otežila zamenjavo pokvarjenih naprav, razen če je električna energija pridobljena iz obnovljivih virov. Takšna zahteva pa predstavlja velik izziv za končne uporabnike, ki pogosto nimajo zagotovljenega dostopa do električne energije iz obnovljivih virov, še posebej v večstanovanjskih stavbah, kjer to področje ureja upravnik.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je priznalo, da ukrepov zaradi pomanjkanja inšpektorjev ne bo moglo dosledno izvajati, kar ustvarja dodatne diskriminatorne okoliščine. Socialni demokrati opozarjajo, da bodo posledice takšnih ukrepov najbolj prizadele socialno najranljivejše prebivalce. Najcenejša in najpogosteje uporabljena ogrevalna rešitev v slovenskih gospodinjstvih – navadni električni bojlerji – bo postala nedostopna. Ukrep bo začel veljati v najhladnejšem obdobju leta, ko so stroški ogrevanja najvišji, kar bo dodatno prizadelo tiste, ki že zdaj komaj zmorejo kriti življenjske stroške.

V SD podpirajo pravičen in solidaren zeleni prehod, zato so poslanci SD, s prvopodpisanim vodjem Poslanske skupine SD Janijem Prednikom pozvali vlado, da resorno ministrstvo nemudoma razveljavi 17. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije in s tem zaščiti socialno najranljivejše ter omogoči pravični prehod v zeleno prihodnost.

Neživljenjske rešitve

Tudi v Svobodi spremljajo dogajanje v zvezi s pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki bistveno zaostruje pogoje ogrevanja stavb in sanitarne vode. Že včeraj so ministrstvo za naravne vire in prostor prosili za dodatna pojasnila, danes so o tej temi prav tako razpravljali na seji poslanske skupine Svoboda.

Pravilnik so tik pred koncem mandata vlade Janeza Janše sprejeli na ministrstvu za naravne vire in prostor pod vodstvom Andreja Vizjaka. Med drugim določa, da z letom 2025 za pripravo tople sanitarne vode ni več dovoljeno na novo vgrajevati električnih grelnikov, ki za ogrevanje uporabljajo tako imenovane uporovne električne grelnike (na Joulovem principu), če se električna energija dobiva iz javnega električnega omrežja ali drugega vira, kjer električna energija ni pridobljena iz obnovljivih virov energije.

V Svobodi menijo, da so določila Pravilnika v tem delu neživljenjska in jih je treba spremeniti oziroma popraviti. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so jim danes zagotovili, da prav iz tega razloga že preučujejo možnosti, da se pravilnik prilagodi. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je dejal, da »bomo neživljenjske rešitve prejšnje vlade pravočasno odpravili.«