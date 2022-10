SDS več kot 157 tisoč podpisov prinesla v parlament, koalicija meni, da se bo ponovil 24. april

Poslanci SDS Zvone Černač, Branko Grims in Alenka Jeraj so pred stavbo državnega zbora dali izjavo o zbranih podpisih pod zahteve za razpis referendumov o zakonih o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi.

Kot je znano, so zbrali 157.457 podpisov.

Černač očita Golobovi vladi dvig davkov

Černač: »Zbrani podpisi omogočajo volivkam in volivcem, da bodo na referendumu lahko odločali o zavrnitvi škodljivih zakonov, ki jih je sprejela Golobova koalicija. Vlada vodi napačno politiko, ki siromaši vsakega med nami.« Vladi je očital dvig davkov in uničevanje dobrih odločitev Janševe vlade.

Izjava SDS. FOTO: zaslonski posnetek

V nadaljevanju je Jerajeva razložila pobudo za spremembo zakona o RTV. Povedala je, da se ne strinjajo s sestavo programskega sveta, saj da je politično usmerjen in izbran. »Za nas je problem tudi to, da je bil zakon sprejet brez kakršne koli razprave,« je dejala. Ključno pri zakonu pa je, da se gledalcem in poslušalcem jemlje besedo pri odločitvah, saj ne morejo več imenovati tako velikega števila članov.

Grims o omejevanju referenduma

Grims je poudaril, da gre za zelo veliko količino podpisov in da je številka še nekoliko večja od predstavljene, saj so nekatere upravne enote podpise obdelale z zamikom. »Referendum je edina učinkovita oblika omejitve oblasti. In za to gre,« je dejal.

»Oblast ima ljudstvo,« je bil jasen in dodal, da je omejevanje referenduma 'vprašljivo' in da to pomeni konec demokracije.

»Inflacija je podivjala,« je kritiziral vlado in poudaril, da je na zadnjem rebalansu proračuna fiskalni svet opozoril, da so zakoni sestavljeni napačno in da gre za zapravljanje, neproduktivno porabo in vlaganje v stvari, ki ne dajo rezultata. Inflacije se pojavi zato, ker vlada porablja preveč, je tudi povedal in dodal, da trpijo ljudje.

Pravi, da je zaradi prevelikega zapravljanja Golobove vlade revščina med državljani še večja. »Vlada ustvarja nova ministrstva in h koritu spravlja tiste, ki jih mora povrniti,« je dejal.

Po izjavi so zbrane podpise odnesli v državni zbor.

Po izjavi poslancev SDS se je na vložitev podpisov za referendum odzvala tudi koalicija.

Borut Sajovic meni, da bo večina na referendumih trikrat obkrožila ZA. »Bojijo se, da bi izgubili nadzor nad RTV-jem, kar je jasno, glede na to, kar počnejo v zadnjih mesecih,« je povedal.

V koaliciji so sicer prepričani, da se bo znova ponovil 24. april.

Matej Vatovec. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Problem, ki ga imamo z referendumi je to, da gre za zlorabo. Referendumi se bodo uporabili za to da se dela škodo ljudem,« pa je dejal Matej Vatovec. Tudi on je omenil zakon o RTV, kjer meni, da se SDS preveč vpleta v delovanje zavoda.