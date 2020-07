Pred drugim valom na zabavo? Z glavo!

Menda prihaja drugi val korone. Bi morale prireditve ostati "zaprte", da bi se izognili novim okužbam?

Da. Najprej zdravje, potem kultura. 69 %

Ne. Drugi val bo prišel tako ali drugače. 31 %

Ste se že udeležil katere kulturne prireditve v novih razmerah?

Da; bil je skrajni čas. 21 %

Ne; me je še strah. 79 %

Katero prireditev ste najbolj pogrešali?

Koncerte. 35 %

Športne prireditve. 29 %

Obiske galerij, muzejev ... 11 %

Gasilske veselice. 25 %

Tokratna anketa Nedeljskih novic in spletnega portala slovenskenovice.si, na katerem lahko vsak teden oddate svoj glas o perečih vprašanjih, je bila izjemno odmevna. Kar 4800 vas je izrazilo mnenje o temi, ki zadeva prav vse nas: spopadanje z epidemijo koronavirusa.Vprašanja so se nanašala na trenutne razmere; potem ko smo dosegli vrhunec izbruha, se je družba začela vračati v tirnice, čeprav nikakor ne moremo reči, da so se razmere normalizirale. Po eni strani smo seveda komaj dočakali rahljanje ukrepov za zajezitev širjenja smrtonosnega virusa, po drugi pa se očitno še kako dobro zavedamo, da epidemije ni konec, da je koronavirus med nami in da se moramo poletju in dopustu navkljub vesti še naprej karseda pazljivo, samozaščitno. Visok odstotek takšnega zavedanja v naši anketi (ob ustreznem vzorcu oziroma visokem številu glasov!) daje upanje, da drugi val epidemije ne bo udaril tako hudo in da smo nanj v bistvu pripravljeni, četudi za kaj takega nismo dobili uradnih navodil pristojnih organov in oblasti.No, razmere v nekaterih državah, s katerimi smo tako ali drugače dokaj tesno povezani, so se v zadnjem tednu izrazito in nevarno poslabšale. Severna Makedonija, Srbija, Kosovo in BiH so se zaradi skrb vzbujajoče epidemiološke slike znašle na rdečem seznamu, zato potnike iz omenjenih držav pri vstopu v Slovenijo obravnavajo po strožjem protokolu.Ko razmišljamo o udeležbi na prireditvah, nam dajo misliti tudi dogodki, kot je bil na Hrvaškem, kjer je bolgarski tenisač nastopal na turnirju, se družil s tekmeci na terenu in družabnih srečanjih z navijači in otroki, nato pa po nekaj dneh sporočil, da je okužen s koronavirusom.V Zadru so zagnali preplah, vendar prepozno, okuženih je že več oseb in naslednji koraki so znani: izsleditev drugih, ki so bili v stiku z okuženim(i), testiranje, izolacija ... Nič kaj počitniško, mar ne?