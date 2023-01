Preberite, kaj NSi v predlogu interpelacije očita ministrici Vrečko

Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi) v predlogu interpelacije proti ministrici za kulturo Asti Vrečko med drugim očita vodenje kulturne politike, ki naj bi bilo v nasprotju s slovensko ustavo, ter kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine in strategije kulturne dediščine za obdobje med letoma 2020-2023.

Kot je razvidno iz več kot 20 strani dolgega besedila predloga interpelacije, ki ga je pridobila STA, NSi med drugim ocenjuje, da je ministrica Vrečko odgovorna za vodenje kulturne politike, ki je »z izenačevanjem zgodovine pred in po osamosvojitvi Slovenije v nasprotju s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, preambulo k Ustavi Republike Slovenije in Ustavo Republike Slovenije ter odreka najvišjo veljavo temeljnemu dogodku za nastanek Republike Slovenije - slovenski osamosvojitvi, okrog katere se je oblikovala narodna enotnost«.

Kot NSi še navaja v predlogu interpelacije, je ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve ustavno sporna z vidika ohranjanja kulturne dediščine, ki predstavlja temelj slovenske države in hkrati temeljna izhodišča slovenske ustavnosti, ter da je v ozadju »politično motivirano dejanje z namenom odstavljanja direktorjev, ki aktualni ministrici za kulturo nista po volji«.

Predlagatelji interpelacije tudi trdijo, da ministrica za kulturo s svojimi dejanji dokazuje, da ni sposobna celovito in nepristransko presojati o zgodovinskih procesih osamosvajanja, ki jih dojema izrazito ideološko obarvano in zaznamovano s svojim političnim prepričanjem, ter s svojim delovanjem ogroža ugled Slovenije v tujini.

NSi ministrici tudi očita kršitev resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje med letoma 2022-2029 ter izvajanje kulturne politike brez strokovnih analiz in investicijske dokumentacije ter brez javne razprave in dialoga z zaposlenimi ter vodstvom zadevnih javnih zavodov. Očitajo ji tudi, da postopno, a sistematično uničuje vrednote slovenske osamosvojitve ter s tem deluje zoper blaginjo Slovenije.

Pri NSi tudi vztrajajo, da si obdobje osamosvojitve Slovenije zasluži samostojen muzej. V podkrepitev tudi navajajo krajši pregled muzejev v evropskih državah, ki so posvečeni procesom osamosvajanja, in sicer v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski in Nemčiji.

NSi je interpelacijo proti ministrici Vrečko napovedala, ko je vlada 19. januarja letos sprejela sklep o združitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Ministrica Asta Vrečko je nedavno povedala, da je bil sklep o ustanovitvi novega muzeja soglasno potrjen na vladi. Če bo do interpelacije prišlo, pa »bomo ponovno pojasnili argumente za združitev obeh muzejev in na ta način, mislim, prepričali še tiste, ki morda dvomijo v to odločitev,« je še povedala ministrica.

Interpelacijo o delu posameznega ministra lahko vloži najmanj deset poslancev. Poslanska skupina NSi šteje osem poslancev, zato je stranka predlog interpelacije v sopodpis poslala tudi opozicijski SDS, ki ima v državnem zboru 27 poslancev, ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Slednja sta za STA že potrdila, da svojih podpisov ne bosta prispevala. Odločitev o podpori interpelaciji v NSi sicer pričakujejo do petka.