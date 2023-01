Ministrica Vrečko vse prijavila policiji: to jo je čakalo v nabiralniku (FOTO)

Kulturna ministrica Asta Vrečko je zaradi ukinitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve ter združitve obeh v novo muzejsko ustanovo tarča najrazličnejših kritik. Šlo naj bi celo tako daleč, da je ministrica na domači naslov prejela sovražno pismo, kar jo je dodatno vznemirilo. Primer je predala policiji.

»Danes sem na domači naslov, kjer živim z družino, dobila sovražno pismo zaradi združevanja muzejev. Upam, da se gospodje, ki že nekaj mesecev stopnjujejo zaostreno, hujskaško in šovinistično retoriko, zavedajo kakšne posledice imajo lahko njihove besede,« je ve četrtek zvečer napisala na Twitterju.

Že naslednje jutro, torej v petek, smo na ministrstvo poslali novinarsko vprašanje, ali gre za sovražno ali grozilno vsebino pisma ter ali je zadevo predala policiji. V ponedeljek smo z ministrstva prejeli odgovor, da je bila policija o incidentu obveščena, ministrica pa je policiji predala tudi pismo. »Nadaljnji postopki so v rokah policije,« so nam pojasnili na ministrstvu.

Na vprašanje, ali bo Vrečko zaprosila za varovanje, nismo prejeli odgovora. Do varovanja 24 ur na dan so po zakonu upravičeni predsednik države, premier, predsednik državnega zbora, notranji, zunanji in obrambni minister. Za policijsko varovanje pa lahko zaprosi tudi kateri koli drugi funkcionar na predlog predstojnika državnega organa, kjer je funkcionar zaposlen, na podlagi ocene ogroženosti, ki jo izdela policija. V primeru visoke ogroženosti se lahko varuje tudi njihove družinske člane.

Vandali so se znesli z rdečo barvo na fasado prostorov stranke in na spomenik

»Posledice sovražnega govora proti stranki Levica se odražajo tudi v sovražnih dejanjih in vandalizmu. Obsojamo hujskanje in nestrpnost, ki se dogajanja nad našimi člani, prostori in spomeniki ter kulturno dediščino. Agresivna dejanja nimajo mesta v sodobni družbi. V Levici smo zagovorniki strpnosti, proti diskriminaciji in zagovarjamo enakopravnost vseh, le tako lahko postanemo vključujoča in solidarna družba. Čeprav niso prijetni, nas od naših načel vandalizmi ne bodo odvrnili,« je v nedeljo na twitterju objavila ministrica, potem ko se je zvrstilo nekaj napadov z rdečo barvo na fasado stavbe Levice in na spomnenik vojna in mir na Gledališkem trgu v Celju.

V obeh primerih preiskava še poteka. Celjski župan Matija Kovač je v zapisu na svojem profilu na Facebooku močno obsodil tovrstna dejanja. Po županovem mnenju je bil cilj vandalov tabla stranke Levica, ki je nameščena na fasadi omenjene stavbe. Ohranjanje in spoštovanje okolja, javne infrastrukture, še posebej pa kulturne in zgodovinske dediščine, je kolektivna odgovornost, saj s tem predstavljamo, kdo smo kot skupnost, je dodal Kovač.