Janša, Kacin in Peterle napovedali spor z Golobovo vlado: Potegnili so izdajalsko potezo

Odločitev vlade o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitvi novega Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je razdelila politiko. Na nogah je predvsem desna politična opcija oziroma Združenje za vrednote slovenske politike (VSO), ki je danes tudi organiziralo novinarsko konferenco. Svoja stališča o odločitvi vlade so predstavili predsednik VSO Alojz Peterle (ob ustanovitvi leta 2016 ga je vodil nekdanji minister Aleš Hojs iz SDS), predsednik SDS in član VSO Janez Janša, nekdanji državni sekretar Jelko Kacin in član VSO Dimitrij Rupel.

Nezadovoljni z odločitvijo vlade, ker ukinja Muzej slovenske osamosvojitve, so napovedali »aktivacijo«, če se vlada do 10. februarja ne premisli in po njihovem sporne in »izdajalske poteze« ne povleče nazaj. »Če vlada te odločitve ne bo potegnila nazaj, bomo začeli izvajati t. i. aktivacijski načrt v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve. Načrt ima več elementov, ne le zborovanja, in menimo, da gre za zelo resno zadevo in bomo v skladu s tem ravnali. Po 10. februarju boste o akcijah podrobno seznanjeni,« je Peterle napovedal na novinarski konferenci.

Lojze Peterle: Mi jemljemo to zadevo zelo resno, kot udarec slovenski državotvornosti

Sodeloval sem v treh slovenskih vladah, a takega lomastenja in grobega uveljavljanja politične sile še nisem doživel. Imeli smo edinstveno dejanje v slovenski zgodovini. Najbolj na živce mi gre in najbolj me preseneča to, da želi ta vlada osamosvojitev odigrati kot element dodatne slovenske polarizacije. To me politično in moralno skrbi. Z osamosvojitvijo smo dobili nov politični element, in to bi lahko skupaj praznovali.

Ker je šla ta vlada podirati ustanovo, ki je bila ustanovljena z odločitvijo prejšnje vlade, kaže na to, kaj je njena prava namera – udarec po slovenski osamosvojitvi. Ta polarizacija ne bo škodovala le vsej Sloveniji, ampak bo imela posledice tudi za samo vlado. Ta alergija do prejšnje vlade je nedržavotvorna in škodljiva.

Mi jemljemo to zadevo zelo resno, kot udarec slovenski državotvornosti. Če vlada te odločitve ne bo potegnila nazaj, bomo začeli izvajati t. i. aktivacijski načrt v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve. Načrt ima več elementov, ne le zborovanja, in menimo, da gre za zelo resno zadevo, in bomo v skladu s tem ravnali. Po 10. februarju boste o akcijah podrobno seznanjeni.

Ministrica je dejala, da bi združili muzej, da bi ta delal bolj transparentno in strokovno. Želi povedati, da ekipi doslej nista delali strokovno? Se res strokovnost začenja šele s to vlado? Ne more imeti stroke le ena politična opcija in ideologija.