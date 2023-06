Pozor! V teh predelih bi lahko poplavljalo

Agencija za okolje je izdala hidrološko opozorilo. Zapisali so, da bi lahko danes čez dan in zvečer ob močnejših krajevnih padavinah in nevihtah prehodno hitro narasli hudourniški vodotoki in manjše reke.

Arso je že prižgal alarm zaradi velike verjetnosti toče.

»Ob tem lahko pride tudi do poplavljanja padavinske in zaledne vode. Večja verjetnost za ta pojav bo v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji. Ponoči in jutri zjutraj bodo posamezne reke na teh območjih še zmerno naraščale, drugod po državi bodo upadale. V četrtek se bodo pretoki rek zmanjševali.«

Zapisali so še, da je vodnatost rek po državi ustaljena s trendom počasnega upadanja. Reke v alpskem svetu, Mura in posamezne reke na severovzhodu še ohranjajo srednje pretoke, reke drugod po državi pa imajo male pretoke.

Danes bodo reke zjutraj še upadale povsod po državi.

V poročilu so še navedli, da je bila temperatura večine rek v jutranjih urah med 9 in 21 °C. Blejsko jezero ima 22, Bohinjsko jezero 20, morje v Kopru pa okoli 24 °C.