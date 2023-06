Prižgali alarme: že zjutraj nam grozi toča

Že zgodaj zjutraj so na agenciji za okolje prižgali alarme zaradi velike nevarnosti toče. Ob 8.20 je največja nevarnost pretila Gorenjski z okolico in Ljubljani z okolico.

Prižgali so alarme. FOTO: Arso

Na Agenciji za okolje sicer dodajajo, da bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Sredi dneva bodo na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del države. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

