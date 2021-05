Pozor, nevarnost opeklin: Ikea poziva kupce, naj vrnejo ta izdelek

Heroisk in Talrika. FOTO: Ikea

Švedska veriga trgovin s pohištvom Ikea svoje kupce opozarja, da so spodaj navedeni njihovi izdelki lahko nevarni.Tako pozivajo vse, ki so kupili sklede, krožnike in skodelice Heroisk in Talrika, naj jih prenehajo uporabljati ter stopijo v stik s podjetjem za povračilo celotne kupnine.»V podjetju Ikea je varnost na prvem mestu, zato smo se odločili za uvedbo previdnostnih ukrepov in odpoklic skled, krožnikov in skodelic HEROISK in TALRIKA. Izkazalo se je namreč, da lahko pride do poškodb izdelkov (pok, zlom), zaradi morebitne vroče vsebine v njih pa celo do opeklin pri uporabniku. Vsi naši izdelki so testirani ter skladni z relevantno zakonodajo in standardi. Kljub temu je v nekaj primerih prišlo do poškodb,« so zapisali v sporočilu za javnost.Izdelke lahko vrnete v katero koli trgovino in prejmete povračilo celotne kupnine. Dokazila o nakupu (računa) vam pri tem ni treba predložiti.Za vse nevšečnosti se opravičujejo.