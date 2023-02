Pozor, močan veter na ceste podira drevesa

Močan veter ponekod, predvsem v severovzhodni Sloveniji, na ceste podira drevje. Prilagodite hitrost trenutnim razmeram in vozite pozorno, opozarjajo na portalu Promet.si.

Težave s podrtimi drevesi že imajo v občini Apače, kjer so zabeležili 5 dogodkov, in sicer podrta drevesa in električni drogovi. Posredujejo gasilci, upravljalci cest in ostale pristojne službe. Tudi v občini Brežice in Celje so odstranili že več dreves, ki so se podrla na ceste in ovirala promet.

Na območju občin Cerklje, Kranj, Preddvor, Šenčur in Tržič močan veter podira drevesa in povzroča škodo na strehah objektov. Na območju občine Cerklje na Gorenjskem je veter poškodoval streho na objektu in podrl sedem dreves, ki so ovirala promet ali ogrožala varnost. Posredujejo gasilske enote iz štirih prostovoljnih gasilskih društev.

Predvsem v severni Sloveniji bo danes do sredine popoldneva, na severovzhodu pa do večera, pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Na izpostavljenih legah lahko doseže tudi do 90 kilometrov na uro. Možni bodo vetrolomi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

O številnih vetrolomih poroča tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, in sicer predvsem v severnem in severovzhodnem delu države. Na območju Kamnika in Komende ter v Zasavju je prišlo tudi do izpadov električne energije. Po podatkih s spletnih strani Elektra Ljubljana je bilo okoli 12. ure brez elektrike 2716 odjemalcev. Več o tem preberite tukaj.

Zaradi vetra sta zaprti tudi smučišči Krvavec in Kanin.

Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost ponekod povečala. Na vzhodu in severu bo sprva še pihal okrepljen severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, v alpskih dolinah okoli -10, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, še bo pihal severovzhodnik. V torek bo sončno in hladno.

