Šok pred začetkom počitnic, smučišče Krvavec zaprto

Ob obilni snežni pošiljki v minulih dneh so večja, pa tudi manjša in nižje ležeča smučišča po državi pripravljena na zimske počitnice šolarjev, ki so letos en mesec prej. Na Pohorju, Cerknem, Kaninu in Voglu imajo več kot meter snega, za počitnice je napovedano tudi ugodno vreme, ki obeta številne užitke na snegu za vse generacije.

A medtem idilo na vsaj nekaterh smučiščih kvari močan veter. »Zaradi močnih sunkov vetra, je danes smučišče Krvavec zaprto. Odpovedan je tudi test smuči, brezplačna šola smučanja, apres ski in nočno sankanje. Hvala za razumevanje ...« so zapisali na facebook strani priljubljenega smučišča.

