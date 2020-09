Poslanec v državnem zboru zavrtel posnetek ministra Hojsa

V državnem zboru (DZ) še vedno poteka maratonska seja, na kateri interpelirajo ministra za notranje zadeve, ki so ga že v začetku napadli poslanci (kaj je razlog, preberite v članku Intervencija v državnem zboru, poslanci napadli ministra Hojsa (VIDEO) ). Nekateri opozicijski poslanci in poslanke so v svojih govorih izpostavili, da je minister pravzaprav nepreklicno že odstopil, a je še vedno minister – in zdaj se je celo pojavil v DZ. Poslanec(SAB)je, ko je dobil besedo, predvajal celo posnetek ministrovega govora, ko je objavil nepreklicen odstop (več o tem lahko preberete v članku Kako se zapleta zgodba okoli ministra Hojsa , kjer najdete tudi posnetek). »To so vaše besede, minister,« je dejal Bandelli in dodal, da si je sam izmislil odstop in da je to bila njegova iniciativa. Bandelli je še razkril, da naj bi se po hodnikih govorilo, da bo Hojs po interpelaciji odstopil.»Je ena razlika med mojim in vašim odstopom. Vas je gospodnagnal, meni je pa predsednik vlade rekel, naj ostanem. Rekel sem, da bom ostal do te interpelacije, naprej pa je v rokah predsednika vlade,« se je odzval Hojs.Med interpelacijo je do zdaj – seja še traja – beseda tekla o marsičem, kazale pa so se tudi natisnjene fotografije. Tako je bilo moč videti(SD) s(SDS) s pevcem, (lansko) zabavo mladine SDS, na kateri je bil... Mimogrede, padli so tudi očitki, da na interpelaciji ministra ni predsednika vlade Janše. Se je pa oglasil okoli 21.15 prek twitterja: »Leto 2020 nas je udarilo s pandemijo COVID-19, a blagoslovilo z opozicijo, ki jo predstavljajo Matjaž Nemec,in. Tako intelektualno vrhunske, strokovno podkovane in svetovno razgledane še nismo imeli. Nikoli tako dobre. Za vlado namreč.«Na parlamentarni TV sejo lahko spremljate v živo.