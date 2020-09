Minister Aleš Hojs, ki je nepreklicno odstopil, ostaja minister

Aleš Hojs tudi po razpravi o interpelaciji ostaja minister za notranje zadeve. Na glasovanju je predlog za razrešitev podprlo 38 poslancev, proti jih je bilo 43. V opoziciji so ministru očitali podporo poveličevanju ustaštva in pritiske na delo policije. Minister in večji del koalicije so očitke zavračali in očitali opoziciji ideološko blatenje.



Poslanec SD Matjaž Nemec je v imenu predlagateljev interpelacije iz vrst LMŠ, SD, SAB in Levice poudaril, da Hojs za funkcijo ministra ni in nikdar ni bil primeren. Med drugim zato, je dejal, ker tepta človekovo dostojanstvo, s tem ko podpira posameznike, ki poveličujejo ustaštvo, policijo podreja stranki SDS, lastnemu narodu pa postavlja ograje.



Hojs je v odgovoru odločno zavrnil očitke, da spodbuja ustaštvo ali da ga celo intimno podpira. Glede kritik o odpravi prepovedi koncerta za mnoge spornega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru pa je dejal, da je šlo za strokovno odločitev uradnikov, pri kateri sam ni sodeloval. Po njegovem mnenju ga želi opozicija, predvsem stranka SD, ideološko oblatiti.



Podobne očitke kot Nemec so v več kot 16-urni razpravi nizali ostali opozicijski poslanke in poslanci. Mnogi, med drugim vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović, so bili kritični tudi do tega, da je Hojs po »nepreklicnem odstopu« pred nekaj meseci še vedno minister s polnimi pooblastili. Drugi, med njimi Predrag Bakovič iz SD, so mu očitali po njihovem problematične obvezne usmeritve, ki jih je minister odredil generalnemu direktorju policije.



Poslanka Levice Nataša Sukič je izpostavila kadrovske menjave na ključnih položajih policije in ministrstva za notranje zadeve. Po mnenju vodje poslanske skupine SAB Maše Kociper pa je Hojs že kot kandidat za ministra na zaslišanju pred matičnim parlamentarnim odborom izkazoval tendenco avtoritarnega in avtokratskega vodenja.



Ministru so podporo izražali v večjem delu koalicije in v SNS. V SDS so ugotavljali, da interpelacija temelji na Hojsovem spoštovanju odločitve sodišča, ki je odpravilo prepoved koncerta Thompsona. Upravičena bi bila, če sodišča ne bi spoštoval, je poudaril poslanec Branko Grims.



Pravna država velja vedno enako, tako takrat, ko nam je prav, kot takrat, ko nam ni, se je strinjal poslanec SMC Gregor Perič. Da vložena interpelacija ne rešuje ničesar, ni glas razuma in tehtnih argumentov, kaže pa na brezkompromisen boj opozicije za oblast, je izpostavil Andrej Černigoj iz NSi.



Po mnenju opozicijske SNS je bil namen interpelacije ministra za notranje zadeve Hojsa zrušiti sedanjo vlado, prevzeti oblast in še naprej odpirati pipe, iz katerih je teklo ogromno denarja, je dejal prvak stranke in poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je sicer na koncu edini iz SNS glasoval proti Hojsovi razrešitvi, Dušan Šiško je bil vzdržan, Jani Ivanuša pa ni prijavil prisotnosti.

V DeSUS niso oblikovali skupnega stališča do interpelacije, saj so ocenili, da je ideološka in da bo večji del razprave namenjen ideologiji, je dejal vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša. Da bo interpelacijo podprl, pa je že pred sejo javno napovedal njihov poslanec Robert Polnar. Pred glasovanjem so se poslanci DeSUS sicer sešli tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, vendar so bili po njem o vsebini pogovorov redkobesedni.



Polnar je tudi pozneje glasoval za Hojsovo razrešitev, medtem ko se ostali poslanci DeSUS niso opredelili. Vodja poslanske skupine Jurša in poslanec Branko Simonovič sta se vzdržala, Ivan Hršak in Jurij Lep pa nista prijavila prisotnosti.



Prav tako prisotnosti nista prijavila poslanca SAB Franc Kramar in Vojko Starović. Vzdržal pa se je tudi manjšinski poslanec Ferenc Horvath, medtem ko je Felice Žiža glasoval proti interpelaciji.



Preostali poslanci oz. poslanske skupine so glasovale v skladu z napovedmi. V ponedeljek o prihodnosti Hojs ki je že pred razpravo o interpelaciji nepreklicno odstopil s položaja, a kljub temu na pobudo premierja Janše ostal minister, je v izjavi za medije po glasovanju še napovedal, da se bosta z Janšo o nadaljnjem sodelovanju predvidoma pogovorila v ponedeljek.



Interpelacija ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je bila že druga v šestih mesecih aktualne vlade. Pred njim jo je uspešno prestal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki so mu predlagatelji iz opozicijskih vrst očitali zlasti nepravilnosti pri nabavi zaščitne in druge opreme za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Nova interpelacija Se pa kmalu obeta še tretja, in sicer kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Napovedali so jo v LMŠ, podporo interpelaciji pa napovedujejo še v opozicijskih SD, Levici in SAB. Da je razpoloženje v poslanski skupini naklonjeno podpori interpelacije, je potrdil tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša.



Hojsovo interpelacijo so sicer na 22. petkovem shodu v Ljubljani pospremili tudi zbrani protestniki. Poleg ministrovega odhoda so zahtevali odstop vlade v celoti, stavbo parlamenta pa obkolili z baklami, s čimer so želeli pokazati, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.