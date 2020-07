Kako se zapleta zgodba okoli ministra Hojsa

Kuverta ministra Hojsa, v kateri je ponudil odstop, je še vedno zaprta, je včeraj v intervjuju za RTV Slovenija voditeljici Rosviti Pesek dejal predsednik vlade Janez Janša. Pojasnil je, da je aktualnega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa prosil, da počaka s to odločitvijo in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve. Poudaril je, da ga nujno potrebujejo.



Če si gospod Hojs ne bo premislil, tako Janša, bo to kuverto odprl, ampak ko bo imel novega človeka za to mesto, saj da si ne moremo privoščiti nekega praznega teka.



Peskova mu je na to odvrnila, da so poročali, da je Hojs nepreklicno odstopil in da je premier to sprejel. Janša je odvrnil: »To ste vi poročali, dvomim pa, da imate kakšno mojo izjavo.« Kaj je zares izrekel minister Hojs Izjave predsednika vlade Janše res ni bilo, je pa to pred kamero brez vprašanj obelodanil sam minister za notranje zadeve Aleš Hojs.



Da je Janša njegov odstop sprejel, so besede, ki jih je minister za notranje zadeve izrekel na novinarski konferenci, ko je odstopil. Spodaj objavljamo zapis izrečenih besed. Tisti, ki raje gledate posnetke, pa si takratno izjavo ministra lahko ogledate v videu.



»Zavedam se svoje odgovornosti, ki mi kot ministru v tej zvezi pritiče. Moram reči, da tako kot sem povedal prej, da ocenjujem, da mi pooblastila, pa ne da samo ocenjujem, tako po zakonu tudi je, da mi pooblastila ne omogočajo neposrednega vpliva ali neposrednega vmešavanja v delo NPU ali kogar koli v policiji, pa vendarle menim, da je to, kar se dogaja danes, pravzaprav politično motivirano delo, da gre za politične postopke in seveda v tej zvezi seveda sprejemam politično odgovornost. Ker je ta politična odgovornost na ministru, naj vas v tem trenutku obvestim, da sem pred dobro uro predsedniku vlade podal svoj odstop z mesta ministra za notranje zadeve, ob čemer naj povem, da sem približno ob 9. uri, kmalu za tem, ko je gospod Senica, torej poleg mene, obvestil o hišnih preiskavah NPU tudi generalnega direktorja policije Travnerja (Antona, op. p.), ki je, kot sem rekel, na dopustu, prejel tudi odstopno izjavo gospoda Travnerja. Torej okoli 9. uri zjutraj me je o svojem odstop obvestil generalni direktor policije in seveda vas v tej zvezi obveščam, da sem njegovo odstop kot aktualni minister sprejel. Kar se tiče mojega odstopa, sem s svojim odstopom 15 minut pred to novinarsko konferenco obvestil predsednika vlade, predsednik vlade je sprejel moj nepreklicni odstop , seveda pa bom delo ministra za notranje zadeve s polno angažiranostjo, z vso srčnostjo in v dobrobit vseh državljanov in državljank opravljal do trenutka, ko se bo o mojem odstopu seznanil državni zbor. Hvala za pozornost.«