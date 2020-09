Intervencija v državnem zboru, poslanci napadli ministra Hojsa (VIDEO)

V državnem zboru (DZ) poteka interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa , razprava pa je vse prej kot mirna. Zapletlo se je že na začetku, ko si je minister za govorniškim odrom potegnil masko nižje, na brado, da bi lažje govoril. Poslanci so ga takoj glasno opozorili, da si mora masko potegniti nazaj gor, čemur je pritrdil tudi predsednik DZ. Hojs je sicer ugovarjal, da je na ustrezni varnostni razdalji od drugih, a je opozorila upošteval in si masko pravilno namestil.Po nastopu(SNS) pa se je oglasil(Levica), ki je pozval predsednika DZ, naj ukrepa pri poslancih, ki so zašli z dnevnega reda. »Jaz priznam, da imam tukaj rahlo težavo, ker imam na dnevnem redu napisano 'predstavitev stališč poslanskih skupin', jaz pa do zdaj tega še nisem slišal. /.../ Plemenitemu bi predlagal tisto, kar je on predlagal. Naj napiše biografijo in jo bom z veseljem prebral in tudi kupil z lastnimi 'penezi'.«Zorčič je Trčku odgovoril, da ta je ta intervencija neupravičena, saj da med interpelacijo ne bo prekinjal poslancev in na ta način moderiral predstavitve poslanskih skupin.