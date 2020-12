Poslanec SDS jim je javno zagrozil: Tudi vi pridete v kratkem na vrsto

Po Sloveniji te dni odmeva vest, da je vlada sprejela informacijo Ukoma o nezmožnosti izvajanja pogodbe s STA o opravljanju javne službe v letu 2020 ter sklenitve pogodbe za 2021. Na Mirovnem inštitutu so v zapisu na Facebooku opozorili, da vlada z »onemogočanjem Slovenske tiskovne agencije dela proti demokraciji, proti obveščenosti in varnosti prebivalstva«. STA po njihovem prepričanju deluje profesionalno, poroča o vseh pomembnih dogodkih v državi.Odziv inštituta pa je očitno razjezil poslanca SDS. Ta je na Twitterju zapisal: »Kuck mal, wer da spricht! (Look Who's Talking), še en proračunski nebodigatreba. Lepo, da ste se oglasili. Na vas smo čisto pozabili. Pridete v kratkem na vrsto. Za vašo financiranje v enem mandatu, bomo postavili vsaj en dom za starejše, ki so garali 40 let za minimalca. #hvala«