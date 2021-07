Poslanci tik pred dopustom podivjali: vzdušje v DZ kot na nogometni tekmi (VIDEO)

Jurša tarča pritiskov

Potrdili noveli zakonov o pravilih v cestnem prometu ter orožju

Izredna seja državnega zbora, na kateri so poslanci obravnavali predlog novele zakona o orožju, predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa ter predlog kandidata za ministra za digitalno preobrazbo , je bila vse prej kot mirna. Da vsi prisotni očitno že pošteno potrebujejo dopust, je ugotavljal tudi predsedujoči, ki je proti koncu seje moral poslance večkrat miriti, saj so med predstavitvami stališč in obrazložitvami glasov večkrat postali izredno glasni. Simonovič jih je vmes celo vprašal, ali potrebujejo odmor, a mu niso pritrdili.Predstavniki ljudstva bodo na parlamentarnih počitnicah uživali do konca avgusta, tako da bodo imeli več kot dovolj časa, da si odpočijejo in naberejo novih moči za jesen.Poslanec Desusapa je na izredni seji šokiral z izjavo, da je v zadnjih dneh iz vseh koncev doživljal številne pritiske na to, kako bo glasoval. »V kolikor želijo, da bo Jurša glasoval za dobre njihove predloge, naj me pustijo na miru,« je sporočil opozicijskim poslancem. Na Twitterju se je oglasil tudi premier Janez Janša, ki je dejal, da so grožnje poslancem kaznivo dejanje.DZ je danes sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa. Ta med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo. Prav tako uvaja možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju. Za novelo je glasovalo 46 poslank in poslancev, proti eden.S 53 glasovi za in 22 proti pa je DZ sprejel novelo zakona o orožju. Po mnenju večine predstavlja ustrezen kompromis med zahtevami evropske direktive o orožju, ki se prenaša v nacionalno zakonodajo, in predlogi športnih strelcev, lovcev in zbirateljev orožja. V LMŠ, SD in Levici so noveli zaradi pomislekov ob nekaterih rešitvah podporo odrekli.