Potrjeno: Slovenija je dobila novega ministra

Minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo, je postal Mark Boris Andrijanič, saj je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za notranje zadeve, dobil pa je tudi večino glasov poslancev v državnem zboru, saj je jih za imenovanje glasovalo 45, proti pa 44. Poslance je prepričal z opozorilom, da Slovenija na tem področju žalostno zaostaja. »Če se želimo prebiti med pet digitalno najbolj naprednih evropskih držav do leta 2025, potem moramo začeti že danes,« je dejal.



Andrijančič na ta položaj prihaja iz tehnološkega podjetja Uber, sicer pa o sebi pravi, da je v času življenja v tujini spremljal in soustvarjal številne uspešne digitalne zgodbe. Političnih ambicij, kot trdi, nima.



Andrijanič je univerzitetni diplomirani pravnik. Rodil se je v Ljubljani, velik del otroštva je preživel v Novem mestu, odkoder izhaja njegova družina. V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Univerzi v Oxfordu je študiral mednarodne odnose in pridobil naziv Master of Public Policy.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: