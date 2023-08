Poslanci soglasno sprejeli novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Poslanke in poslanci so na današnjem glasovanju z 79 glasovi za in brez glasu proti sprejeli novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med drugim omogoča hitrejšo dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam. Na podlagi novele bo v ponedeljek, 14. avgust, dela prost dan, čemur sicer niso bili naklonjeni v opoziciji.

S spremembami zakona bi med drugim pospešili dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam v obliki akontacije, ki bo možna še pred dokončno oceno škode.

Občine bi lahko tako za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov vnaprej prejele finančna sredstva do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene škode. Temu bi sledil ustaljen postopek priprave končne ocene škode in končnega programa odprave posledic naravnih nesreč. Ta novost bi po predlogu veljala za vse naravne nesreče od 1. januarja letos.

Predlog med drugim uvaja tudi možnost povračila škode v kmetijstvu oziroma širi obseg upravičenosti za škodo, za katero je mogoče prejeti državno subvencijo za zavarovalno premijo in uveljaviti izplačilo škode za 100-odstotno poškodovanost kmetijskih kultur po načelu de minimis.

Vse poslanske skupine: gre za korak v pravo smer

Vse poslanske skupine ter oba manjšinska poslanca na glasovanju podprli novelo zakona. Menijo, da gre za korak v pravo smer, so se pa strinjali, da bodo potrebni dodatni ukrepi. Na glasovanju so bila sprejeta tudi dopolnila koalicije, ki so bila večinoma nomotehnične narave.

V SDS so pogrešali ukrep, ki bi občinam odpravil nekatere administrativne prepovedi, da bi lahko pospešile sanacijo. V SDS in NSi sicer niso bili naklonjeni ukrepu, da se ponedeljek, 14. avgust, razglasi za dela prost dan. Namesto tega bi raje videli, da ostane delovni dan, plače vseh zaposlenih za ta dan pa bi se namenilo za pomoč prizadetim v ujmi.

V NSi so v ta namen predlagali dopolnilo zakonu, ki pa na glasovanju ni prejelo zadostne podpore. Po oceni finančnega ministra Klemena Boštjančiča in nekaterih koalicijskih poslancev ideja o tovrstnem dnevu solidarnosti ni slaba, a trenutno za tak ukrep ni pravne podlage.

Boštjančič je na današnji izredni seji DZ, na kateri so poslanci obravnavali predlagane spremembe zakona, dejal, je časa dovolj, da se v naslednjih tednih ali mesecih kaj takega tudi izpelje. Kot je še dodal, obstaja možnost, da bo takšen ukrep omenjen tudi na četrtkovi seji vlade, ko se bo razpravljalo o novih ukrepih.

Da bi odprli pot hitrejši uveljavitvi novele zakona, je sedaj pričakovati sejo državnega sveta, na kateri se bodo navzoči po pričakovanjih odrekli odložilnemu vetu. DZ se bo nato po napovedih vnovič sestal v četrtek in sprejel še odlok, da na novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ni mogoče razpisati zakonodajnega referenduma.