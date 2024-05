»Mene ne bo noben odstranjeval iz parlamenta, jaz sem izvoljen z več tisoč glasovi« (VIDEO)

Poslanci na današnji izredni seji obravnavajo predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je v obravnavo predložila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. NSi je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V NSi, kjer obravnavo novele na današnji seji DZ obstruirajo, predsednici očitajo, da želi s tem vplivati na parlamentarno preiskavo poslov Gen-I in Star Solar. Zaradi vloženega predloga za posvetovalni referendum DZ sicer danes o noveli zakona ne bo dokončno glasoval.

Je pa bila razprava sicer pestra. »Sram vas je lahko za takšno početje. Čas bi bil, da se začnejo ljudje tega zavedati in da se takšna politika odstrani iz tega parlamenta.« To je med drugim dejala poslanka Svobode Lena Grgurevič.

Hiter odgovor opozicije

Tako je poslanec SDS Andrej Hoivik zahteval: »Prej smo slišali s strani predsednice Odbora za pravosodje, da bi se moralo odstraniti iz parlamenta, nas, Slovensko demokratsko stranko, mene osebno, to je kršitev etičnega kodeksa, tako da prosim za javno opravičilo. Če pa tega kolegica Grgurevič ne bo naredila, pa želim, da izrečete opomin skladno s Poslovnikom, ker je kršila etični kodeks, kajti mene ne bo noben odstranjeval iz parlamenta, jaz sem izvoljen v Škofji Loki 1 z več tisoč glasovi in bom opravljal to funkcijo do prenehanja mandata ali pa oziroma do takrat, ko bom to želel ali bom odstopil ali pa pač drugače. Prosim za opravičilo, javno opravičilo meni osebno, če ne, v nasprotnem primeru pa zahtevam, predsedujoča, da gospe Grgurevič izrečete opomin.«

No, kasneje je opozicijski poslanec sporočil, da je dočakal opravičilo: »V imenu Svobobe se je potem opravičil Borut Sajovic. Opravičilo sprejeto. Tudi sami so bili izvoljeni - bodo pa "odstranjeni" s strani ljudstva na naslednjih volitvah.«