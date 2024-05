Melani Mekičar s televizije na radio. Poglejte, kje jo boste lahko poslušali

Dolgoletna voditeljica oddaje V petek zvečer na Televiziji Slovenija 1 Melani Mekičar je danes oddelala svoj prvi delovni dan v novi službi. Zdaj je ne boste več gledali, temveč predvsem poslušali. Je namreč del nove jutranje oddaje na Hitradiu Center, ki jo vodi skupaj s Klemnom Kopino in Vesno Ponorac.

Melani je tri leta vodila oddajo V petek zvečer z Blažem Švabom. FOTO: Nbvn

Na svojem profilu na Instagramu je zapisala: »A veš, ko sem rekla, da ne bi več nikoli tako zgodaj delala? No, zarečenega kruha se največ poje,« je priznala.

»Od danes naprej sem 1/3 novega Feel good jutra na Hitradiu Center! Ja, nič, ljudje, spet se bomo skupaj zbujali, hehe.«

Melani Mekičar s sodelavcema v novi radijski oddaji. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Ob koncu prvega dela oddaje Feel good je Hitradio Center objavil videoposnetek, v katerem Melani s tremi besedami opiše, kako je potekal njen prvi delovni dan: »Glasno, kava, zgodaj,« reče in se zasmeji. Kaže, da je vse potekalo kot po maslu.

Na vprašanje, kako se ji bo spremenilo življenje, rutina, pa odgovarja: »V glavnem tako, da bom hodila nekaj ur prej spat. Drugače pa zame to ne bo prvič in vsaj približno vem, kaj pričakovati.«

Kdaj boš vstajala? »Zaenkrat ob petih, mislim pa, da mi bo s časom uspelo jutranjo rutino skrčiti, da bom lahko potegnila do deset čez pet. «

FOTO: Hit Radio Center

FOTO: Urban Zore

Si jutranja ptica oz. kako funkcioniraš zjutraj? »Niti najmanj. (smeh) Raje imam večere in noči. Je pa res, da če moram vstati zgodaj, sem takoj funkcionalna in ne potrebujem veliko časa, da se zbudim in pridem k sebi.«

Kako pa misli, da bo to jutranje vstajanje in zgodnje spanje vplivalo njeno zvezo? »Moj partner je precejšnja jutranja ptica, tako da to pri nama ne bo problem. Zgodaj spat in zgodaj vstat je najin nov moto.«